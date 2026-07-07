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HOGAR

Víctor, experto en piscinas: "Si no se hace, hay que vaciar el agua y utilizar productos con ácidos"

El especialista revela una pauta clave para garantizar su mantenimiento a largo plazo

Un hombre limpiando su piscina

Un hombre limpiando su piscina

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Ramón Baylos

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Una de las mejores maneras de pasar las olas de calor de este verano tiene que ver con el uso de la piscina, pero lo cierto es que esta también necesita de una serie de cuidados especiales que se deben tener en cuenta en todo momento.

Así lo afirma Víctor Fernández, experto en la materia, quien revelaba algunas pautas a vigilar en toda piscina que se precie con el objetivo de mantener su agua a un nivel lo suficientemente salubre como para evitar posibles incidencias.

Entre ellas, Víctor comenta uno de los errores que mucha gente suele cometer a la hora de cuidar de una piscina, el cual puede repercutir en gastos completamente innecesarios si se hubiera seguido el método correcto especificado por los expertos.

Este consiste, esencialmente, en abandonar la piscina durante los meses de invierno y primavera, haciendo que esta no reciba cuidados hasta que comienza la estación de verano. Algo que deja el agua en un estado deplorable, por lo que hay que vaciar la piscina al completo y aplicarle un tratamiento de limpieza bastante agresivo.

Así lo comentaba el propio especialista en la materia: "Si no se mantiene el agua limpia durante todo el año, hay que vaciar la piscina y utilizar productos con ácidos para eliminar la suciedad y la cal acumulada en las paredes y el suelo". Pero, ¿cómo se ha de hacer esta exactamente?

En una reciente entrevista para la cadena COPE, Víctor Fernández defiende el uso de agua a presión o maquinaria especial, pero esto tiene una pega importante: su uso repetido puede llegar a dañar las superficies de nuestra piscina. Por tanto, lo ideal sería seguir ese sabio refrán que dice: "prevenir antes que curar".

En este sentido, Víctor recomienda hacer un buen mantenimiento del agua de la piscina durante todo el año con el objetivo de evitar gastos imprevistos y, sobre todo, incidencias que puedan afectar a la salud de cualquiera que se bañe dentro de la misma.

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Tanto es así que, si una piscina no recibe los tratamientos adecuados, los usuarios podrían padecer molestias en los ojos y en la piel, llegando a un punto extremo en el que podrían tener infecciones; algo indeseable en cualquier época del año, pero todavía más durante los meses de verano.

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