Víctor Elías revela su infierno: "Siete me golpearon solo por salir en la tele"

El acoso escolar, por desgracia, sigue siendo un tema muy habitual en los colegios de toda España, no son pocos los casos de acoso escolar que vemos en los distintos medios cada semana.

Esto no solo nos ha podido afectar a muchos de nosotros, también a los famosos que hoy en día conocemos, como puede ser el caso de Víctor Elías, quien de manera sorpresiva, ha revelado uno de los momentos más agridulces de su vida.

Como comentaba, el actor recientemente ha querido compartir tras mucho tiempo su experiencia con el acoso escolar, todo esto con motivo del Día Mundial contra el bullying el pasado 2 de mayo.

El querido intérprete recordaba alguno de los momentos más oscuros sobre su infancia: "He pasado miedo durante mucho tiempo. Me han pegado entre siete simplemente por salir en la tele. En esos momentos pasé mucho miedo y es un miedo que se queda instaurado, no te lo quitas".

"En el colegio tenía el mote de 'germenoso', que no tenía nada que ver, pero me llamaban así para que la gente no se acercase a mí". Tras esto, terminaba confirmando que no podía aguantar más y tuvo que ser cambiado de colegio.

"Agradezco a mis tíos que tuvieran una constante charla conmigo, no solo sobre mis sentimientos, sino también de las cosas buenas y malas que me pasaban".

La cosa finalmente no se quiso quedar ahí, pues Víctor se acordó de todos esos niños y niñas que están pasando por su misma situación comentando lo siguiente: "Un consejo es hablar con nosotros mismos y preguntar como les preguntamos a nuestros padres y familiares: '¿Qué tal estoy?'. Y así intentamos llevarnos mejor con nosotros mismos".

Para rematar todo, mencionó "casi 2 estudiantes por aula son víctimas de acoso escolar en España". Si eres una persona que sufre de esto, no te lo calles y cuéntalo.