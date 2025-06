Víctor Elías, actor de 'Los Serrano', revela su batalla contra las adicciones: "Lo soy desde pequeño"

La serie de principios de siglo 'Los Serrano' significó la primera gran serie española reciente gracias a unos personajes cargados de simpatía que se ganaron el cariño de los espectadores y con nombres de la talla de Antonio Resines, Álex González o Víctor Elías, entre otros.

Precisamente, Elías fue el protagonista del último programa de 'Viajando con Chester', presentado por Risto Mejide en Cuatro. El formato trata de establecer un contexto idóneo para que los famosos que pasan por el sofá se muestren tal y como son en la realidad, sin ningún filtro, para poder conocer más en profundidad la faceta personal de cada uno.

Aunque la vida parece sonreír al actor, pues hace poco se casaba con la artista canaria, Ana Guerra, en una sonada boda, la realidad apunta a unas etapas algo más sombrías que le nublaron la vida hace algunos años.

En concreto, el actor reconocía haber sido adicto, aunque no de ahora, sino de toda la vida: "Soy adicto a un montón de cosas: al trabajo, a las emociones… Echo la vista atrás y me doy cuenta de que soy adicto desde que soy pequeño", apuntaba.

Todo se desató de forma inesperada e inocente, con la cocaína: "Probé una raya pensando que era valiente y que no pasaba nada", reconocía el actor, que es consciente que bien podría haber sido otra sustancia la que abriese la caja de pandora.

También quiso destacar lo difícil que es intentar seguir el camino recto cuando tienes un "demonio" dentro que te incita a ir siempre más allá: "No está bien visto que no bebas, incluso hay refranes españoles sobre ello. Es algo que en mí, si no me hubiera dado vergüenza contar que tenía un problema, igual me hubiera ahorrado un año de adicción", comentaba abiertamente el actor de Madrid.

Elías ha vivido las adicciones desde que era bien pequeño, pues su madre también lo era, al alcohol. Sobre esa época no guarda demasiado buen recuerdo, aunque todo camino es necesario para terminar siendo la persona que es en la actualidad.

"Cuando veía a mi madre ebria, recuerdo que era un poco aguantar que dijera que todo el mundo tenía la culpa de todo, mi abuela, mi padre… hasta que no la denuncié no iba contra mí", explicaba sobre ese momento al presentador catalán. El actor denunció a su madre cuando solamente tenía 13 años. Lo hizo porque "no podía más, no podía escucharla en ese estado. Era una sensación extraña, pero yo pensaba que si la denunciaba ella se asustaría y todo mejoraría".

Todo terminó el día que su madre perdía la vida, aunque se siente satisfecho de pensar que durante su última conversación pudo transmitirle algo de paz: "En las últimas semanas de su vida yo estaba harto y cansado. Ninguna de las últimas conversaciones la recuerdo bonita. Recuerdo que le mandé un WhatsApp donde le decía que estaba cansado, que entendía que hiciera su vida y que la quería muchísimo. Creo que esto le dio paz, de hecho, al día siguiente se fue", sentenciaba.