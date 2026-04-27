Víctor Arpa, abogado laboralista: "Hay un documento que puede ser clave para ganar tu incapacidad permanente"

En 2026, más de un millón de personas perciben una pensión por incapacidad permanenteen España. Esta prestación económica corresponde al trabajador que ha visto disminuida su capacidad laboral, debido a limitaciones anatómicas o funcionales que haya sufrido.

Según el artículo 193 de la Ley General de la Seguridad Social, es la situación de la persona trabajadora que "después de haber estado sometida al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas".

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Esta situación debe disminuir o anular su capacidad laboral, ya que "no obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral de la persona incapacitada, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo".

En este contexto, el abogado laboralista Víctor Arpa (@abogadovictorarpa), ha compartido un vídeo en redes sociales explicando el error que comete la mayoría de expedientes que son rechazados.

Según el letrado, la mayoría de denegaciones tiene lugar por un proceso administrativo, no por el estado de salud del solicitante. En este sentido, el divulgador pone el foco en un documento "que puede ser clave para ganar tu incapacidad permanente".

Hablamos del profesiograma, un archivo que "muy poca gente lo conoce". Arpa describe este documento como "un informe donde se detalla qué haces exactamente en tu puesto de trabajo".

En el mismo, se incluye las funciones, los horarios, las herramientas, las condiciones físicas, los riesgos y las aptitudes que requiere la posición del empleado. Así, este informe dictamina "si puedes seguir haciendo tu profesión habitual".

El abogado laboralista define el profesiograma como "una radiografía del trabajo". Sin este informe en tu expediente, Arpa advierte que "es más difícil demostrar que tu limitación te impide trabajar".