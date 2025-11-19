SOCIEDAD
Víctor Arpa, abogado laboralista: "Cuando cumples los 18 meses de baja médica, la empresa te suspende el contrato"
El experto en derecho compartió un vídeo en redes sociales en el que explicó que a partir de los 18 meses de baja el trabajador deja de cotizar
Una baja médica es la certificación oficial emitida por un médico que indica que un trabajador no puede realizar su trabajo debido a una enfermedad o accidente. Sin embargo, cuando una persona coge la baja médica ha de tener en cuenta distintos aspectos.
Por ello, el abogado laboralista Víctor Arpa publicó un vídeo en TikTok para explicar que todos los trabajadores españoles que permanezcan de baja durante más de 18 meses dejarán de cotizar a partir de ese momento.
El experto en derecho señaló el principal motivo: "La empresa te suspende el contrato". No obstante, quiso dejar claro que no es un despido, aunque "ya no tiene la obligación de cotizar por ti".
En ese momento, el abogado laboralista explicó que, a partir de ese instante, el caso pasará a depender de la Seguridad Social, donde el sistema público será el encargado de gestionar los pagos correspondientes, abonando la prestación de manera mensual mientras dure la situación de incapacidad.
Durante el período en que el trabajador permanezca de baja médica, este se encontrará en un estado de espera mientras se evalúa su situación.
En este tiempo, las autoridades determinarán si se le da de alta. También decidirán si se le concede una incapacidad permanente o temporal. O si se decide prorrogar la baja médica para prolongar la cobertura y garantizar su atención y salario durante más tiempo.
Este proceso asegura que el trabajador reciba el respaldo necesario mientras se toma una decisión definitiva sobre su situación laboral y de salud, evitando interrupciones en su sustento económico.
- Así vive Lavinia León, nueva novia de Marco Asensio tras su divorcio: Entre Madrid y Mallorca y viajes en jet privado a Estambul
- Los pensionistas madrileños sonríen: El nuevo complemento de la cuota de Ayuso para 2026
- Detienen a un árbitro de Primera División e hijo de un exfutbolista tras asesinar a su exnovia
- Robinho abandona la cárcel de Tremembé: el giro que nadie esperaba en su vida tras la condena
- Paula Badosa se sincera en 'La Revuelta' sobre su relación con Tsitsipas y lanza un dardo: 'Estamos en ese momento
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Te dan de baja en la Seguridad Social, recibes el finiquito y crees que te han despedido
- La ayuda vital de la Seguridad Social que garantiza un mínimo de 658,81 euros: cuantías y requisitos para llegar a fin de mes
- Juan Leo, jubilado tras cotizar durante 45 años: 'Me ha quedado una pensión de 1.600 euros, hay jóvenes que cobran más que yo