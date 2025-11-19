Víctor Arpa, abogado laboralista: "Cuando cumples los 18 meses de baja médica, la empresa te suspende el contrato"

Una baja médica es la certificación oficial emitida por un médico que indica que un trabajador no puede realizar su trabajo debido a una enfermedad o accidente. Sin embargo, cuando una persona coge la baja médica ha de tener en cuenta distintos aspectos.

Por ello, el abogado laboralista Víctor Arpa publicó un vídeo en TikTok para explicar que todos los trabajadores españoles que permanezcan de baja durante más de 18 meses dejarán de cotizar a partir de ese momento.

El experto en derecho señaló el principal motivo: "La empresa te suspende el contrato". No obstante, quiso dejar claro que no es un despido, aunque "ya no tiene la obligación de cotizar por ti".

En ese momento, el abogado laboralista explicó que, a partir de ese instante, el caso pasará a depender de la Seguridad Social, donde el sistema público será el encargado de gestionar los pagos correspondientes, abonando la prestación de manera mensual mientras dure la situación de incapacidad.

Durante el período en que el trabajador permanezca de baja médica, este se encontrará en un estado de espera mientras se evalúa su situación.

En este tiempo, las autoridades determinarán si se le da de alta. También decidirán si se le concede una incapacidad permanente o temporal. O si se decide prorrogar la baja médica para prolongar la cobertura y garantizar su atención y salario durante más tiempo.

Este proceso asegura que el trabajador reciba el respaldo necesario mientras se toma una decisión definitiva sobre su situación laboral y de salud, evitando interrupciones en su sustento económico.