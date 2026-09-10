Víctor Algra, veterinario: "Los gatos casi nunca muestran dolor, pero su cara sí lo hace"

En junio de 2026, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 publicó un adelantado de la Estadística Nacional sobre Protección Animal. Según el estudio, casi la mitad de los animales de compañía en España son gatos (40%), unos 5,6 millones aproximadamente.

Estos felinos son uno de los animales más habituales para compartir hogar. Los gatos son mascotas adorables e independientes, cuya compañía tiene múltiples beneficios. Un estudio publicado en 'Psychology Today' concluyó que la interacción con gatos puede reducir los niveles de cortisol, conocida como la hormona del estrés.

No obstante, el comportamiento de estos animales puede ser difícil de comprender en algunas situaciones. Cuando un gato tiene una molestia física, es complicado detectar señales que lo demuestren. Al contrario que los perros, estos felinos pueden disimular su malestar.

Más allá de la nutrición: cómo influye la alimentación natural para gatos en su bienestar emocional / Natura Diet

Por este motivo, cada vez son más los expertos que utilizan la Feline Grimace Scale. Este método desarrollado por investigadores de la Universidad de Montreal determina cinco rasgos en el rostro del animal que pueden evaluar si está sintiendo un dolor agudo.

Así lo explica en redes sociales el veterinario Víctor Algra, según recoge La Vanguardia: "A diferencia de los perros, los gatos pueden sentir dolor sin que nos demos cuenta, porque ocultan su malestar". En este sentido, cuando los gatos se encuentran relajados tienden a tener las orejas erguidas y hacia delante. Sin embargo, cuando sienten dolor pueden separarse y orientarse hacia los lados.

Otro de los rasgos que destaca el veterinario son los ojos, concretamente el estrechamiento orbital. Además, la tensión del hocico modifica el contorno y deja de tener una forma más redondeada. Posteriormente, los bigotes dejan de estar curvados y se vuelven rígidos: "Cuando están rectos hacia delante, se asocian con el dolor".

Los veterinarios coinciden: “Los gatos adultos usan el maullido sobre todo para hablar con las personas (y tienen un significado)” / .

Más allá de las expresiones, el portal especializado VíaPaís advierte sobre las alteraciones en los hábitos funcionales: "El aislamiento voluntario en rincones oscuros, la irritabilidad o los bufidos inesperados ante el tacto en zonas anatómicas sensibles, el abandono del cepillado lingual o la repentina renuncia a trepar a muebles altos evidencian patologías en curso".

A este respecto, el Consejo Global del Dolor de la World Small Animal Veterinary Association recoge estas escalas validadas y recomienda a los propietarios grabar vídeos cortos sobre la conducta del felino, que podrían facilitar la evaluación en la clínica veterinaria.