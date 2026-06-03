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Vicky Martín Berrocal, a los 52 años: "Llevo casi dos años despertándome y caminando en ayunas cada mañana"

Los consejos de Vicky Martín Berrocal pueden ayudarte a gozar de una mejor calidad de vida

Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal

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David Cruz

David Cruz

Hubo un tiempo en que Vicky Martín Berrocal salía corriendo en cuanto alguien mencionaba la palabra ejercicio. La propia diseñadora lo contaba sin pudor: el deporte le producía un rechazo casi físico. Eso era antes.

A sus 53 años, Berrocal se ha convertido en una de las voces más reconocibles del bienestar femenino en España. No por marketing, sino por coherencia. Lo que comparte en redes es exactamente lo que hace cada mañana.

El cambio empezó después de los 45, cuando un problema de salud relacionado con el sobrepeso la obligó a replantearse su estilo de vida. Desde entonces ha perdido cerca de 20 kilos y ha rehecho su relación con el cuerpo desde cero.

El ritual arranca temprano. "Desde que entreno en ayunas puedo decir que no solo doy fe de sus múltiples beneficios, sino que estoy absolutamente enganchada al subidón de energía que supone arrancar la jornada reseteando el organismo", ha explicado. Lleva casi dos años así, sin desayuno previo, poniendo el cuerpo en marcha antes que cualquier otra cosa.

Vicky Berrocal en 'El Hormiguero'

Vicky Berrocal en 'El Hormiguero' / Atresmedia

La caminata no es un paseo tranquilo. Usa cinta con inclinación, sube la velocidad y en ocasiones añade un chaleco lastrado de 10 kilos para aumentar la intensidad sin cambiar el formato.

Pero el verdadero eje de su rutina es el entrenamiento de fuerza. Actualmente trabaja bajo la supervisión de Crys Dyaz, una de las preparadoras físicas más conocidas entre celebrities e influencers. Acude al gimnasio entre tres y cuatro veces por semana, y cuando puede, añade una quinta sesión.

Los efectos van más allá del físico. "Salgo de entrenar y creo que no hay nada que me pueda hacer daño, la vida se ve de otro color", confiesa. Antes se fatigaba con facilidad; gestos cotidianos como agacharse o cruzar las piernas le resultaban incómodos.

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Su mensaje no tiene trampa: la edad no es una excusa. Lo que funciona, dice, es lo que se puede mantener. Y ella lleva años demostrándolo

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