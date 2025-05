Vicky Berrocal frena en seco en 'El Hormiguero' a su madre: "Me da coraje"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El programa ha acogido hoy a Vicky Martín Berrocal y Victoria Martín Serrano para presentar su nuevo proyecto profesional: un documental, bajo el nombre 'Las Berrocal'. Aunque no se emitirá hasta el próximo 20 de mayo en Movistar+.

Solo al empezar la entrevista, Victoria, que se estrenaba por primera vez en un plató de televisión, ha desvelado los primeros detalles del documental. Sin embargo, Vicky ha reconocido que desde la primera grabación su madre ya la había liado: "Mi madre soltó: 'tengo una hermana'. Te quedas tonto".

Motos se ha quedado perplejo y le ha preguntado por qué no cuenta sus secretos a sus seres queridos. "Lo que pasa es que los secretos que yo tengo los he contado poco a poco. No me gusta hacer sufrir a la gente", ha expuesto en Atresmedia.

También, Victoria ha revelado que "resulta que mi padre tuvo una relación con otra mujer y de ahí nació una hija". "¿Hija de tu padre antes de estar con mi abuela?, ha cuestionado Vicky, alucinando sobre lo que había dicho.

La colaboradora de televisión no ha entendido nunca la forma de ser de su madre: "No sé por qué guarda tantos secretos, pero me da coraje. Ella se salva diciendo que me lo ha contado, pero que no la he escuchado".

Para zanjar este tema, Victoria ha añadido que "yo he estado con mi hermana, pero no sé si es porque mi padre tuvo otra familia. Me dijeron de hacerme las pruebas, pero no quise".