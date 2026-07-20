VICIO HOT SPOT vuelve a mas sorrer para reescribir, un verano más, las noches de la Costa Brava

VICIO, la marca especializada en smash burgers, vuelve a Mas Sorrer para presentar una nueva edición de su ya consolidado VICIO HOT SPOT.

Seis años después de su primera aparición, el espacio reafirma su papel como uno de los enclaves que mejor entienden el verano en la Costa Brava. Con una cocina de 80 m² y un equipo de 11 profesionales, la compañía prepara otra temporada marcada por el ambiente distendido y la apuesta por la burger del momento.

Un espacio que marca tendencia

Mas Sorrer se ha convertido en un destino fijo para quienes buscan noches largas y buen ambiente. Desde finales de junio hasta septiembre, el VICIO HOT SPOT abre de martes a domingo a partir de las 20:00 h, adaptando sus horarios según el día:

Martes y domingos, hasta las 23:30 h.

Miércoles y jueves, hasta la 01:30 h.

Viernes, hasta las 02:30 h.

Sábados, hasta las 04:30 h.

La propuesta mantiene su esencia: una experiencia pensada para disfrutarse sin prisa, con una atmósfera que invita a quedarse y repetir.

VICIO HOT SPOT / Archivo

La burger del verano

La protagonista de esta edición es la bacon cheeseburger, una incorporación pensada para acompañar las noches más intensas del verano. Elaborada con ingredientes de primera calidad y la técnica propia de la marca, llega acompañada de las french fries de VICIO, un clásico que se mantiene como uno de los imprescindibles del espacio.

VICIO HOT SPOT / Archivo

Cada edición del VICIO HOT SPOT busca mejorar la anterior. La marca refuerza su compromiso con quienes vuelven año tras año y con quienes descubren el espacio por primera vez. La combinación de gastronomía, ambiente y una identidad muy marcada convierte Mas Sorrer en un punto de encuentro que ya forma parte del imaginario veraniego de la Costa Brava.