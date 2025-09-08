Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Sociedad

Viajes del Imserso 2025: Destinos y las fechas de salida en cada comunidad autónoma

Te contamos toda la información disponible acerca del programa del IMSERSO

Nuevo plazo para los viajes del IMSERSO

Nuevo plazo para los viajes del IMSERSO / Xavi Espinosa | SPORT

David Cruz

David Cruz

Si estabas esperando con ganas las fechas oficiales para adquirir tu próximo viaje del Imserso, traigo muy buenas noticias: en efecto, ya hay fecha para la comercialización de los viajes del Imserso 2025/26.

El programa de turismo social más esperado por los pensionistas abrirá su venta el 6 y el 8 de octubre, dependiendo de la comunidad autónoma en la que residas.

Y para empezar con el programa, el Imserso enviará esta semana 2,8 millones de cartas a las 4,3 millones de personas que se encuentran acreditadas. En estas misivas, que deben ir llegando a lo largo de los próximos días, se indicará la clave personal y el día exacto en que cada usuario puede reservar el viaje.

Los usuarios de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco podrán comenzar las reservas el 6 de octubre (preferentes) y el 7 de octubre (no preferentes).

Para el resto (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia) el inicio será el 8 de octubre (preferentes) y el 9 de octubre (no preferentes).

Como en anteriores ocasiones, los viajes se pueden reservar en agencias acreditadas, con tan solo presentar el DNI, o a través de las páginas webs oficiales turismosocial.com (destinos de costa en la Península y escapadas de interior) y mundicolor.es (destinos de isla), en las que se pedirá la clave.

En la convocatoria 2025/26, que además es el 40 aniversario del programa, se ofertan casi 880.000 plazas, de las cuales 440.000 se han destinado a costa peninsular, 228.000 a costa insular y 210.000 a escapadas.

Noticias relacionadas y más

Entre las principales novedades destaca la tarifa especial de 50 euros para personas con pensiones no contributivas, sin importar el destino seleccionado. Además, se podrá viajar con mascotas de 10 kg en costa peninsular e insular, aunque únicamente se reserve el 2% de todas las plazas para este tipo de pasajero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. David Broncano estrena imagen para el regreso de 'La Revuelta' y las redes lo sentencian: 'Parece que le hubieran arrastrado al mundo de la droga
  2. Carlos Martínez zanja la polémica sobre de qué equipo es: 'Hace años que me da igual
  3. Joaquín revela la peor experiencia sexual con su mujer Susana: 'Tenía los huevos como la carpeta esta
  4. Eclipse total de luna hoy: Cómo verlo con todo su esplendor desde Barcelona ciudad
  5. Una española revela lo que opinan en Finlandia de salir tarde del trabajo: 'Sales a las 16:01 horas y ya te miran raro
  6. Aaron Ramsey lo vuelve a hacer: Marca y la 'maldición' continúa con la muerte de este famoso
  7. Una chica y su padre exponen la escandalosa pérdida de poder adquisitivo actual: 'En la actualidad no llegamos a estas cifras ni de coña
  8. José Elías, empresario multimillonario: 'Tener una segunda residencia es una gilipollez

El secreto del cocinero Gordon Ramsey que nadie conocía: vivió en España

El secreto del cocinero Gordon Ramsey que nadie conocía: vivió en España

Perros surfistas conquistan las olas en California por una buena causa

Perros surfistas conquistan las olas en California por una buena causa

Viajes del Imserso 2025: Destinos y las fechas de salida en cada comunidad autónoma

Viajes del Imserso 2025: Destinos y las fechas de salida en cada comunidad autónoma

Vox presenta este lunes una querella contra los responsables en los incendios, también del PP

Vox presenta este lunes una querella contra los responsables en los incendios, también del PP

Una médica alerta del peligro de las siestas: "Tienes más riesgo de enfermar"

Una médica alerta del peligro de las siestas: "Tienes más riesgo de enfermar"

Este experto aclara cuál es el mejor coche deportivo que puedes comprar en España en 2025

Este experto aclara cuál es el mejor coche deportivo que puedes comprar en España en 2025

El economista Gonzalo Bernardos pone el foco en el problema de España y el turismo

El economista Gonzalo Bernardos pone el foco en el problema de España y el turismo

La exmilitante del PSOE Leire Díez se defiende en el Senado y niega cualquier relación con Cerdán: "No soy fontanera, sino periodista"

La exmilitante del PSOE Leire Díez se defiende en el Senado y niega cualquier relación con Cerdán: "No soy fontanera, sino periodista"