Viajes del Imserso 2025: Destinos y las fechas de salida en cada comunidad autónoma

Si estabas esperando con ganas las fechas oficiales para adquirir tu próximo viaje del Imserso, traigo muy buenas noticias: en efecto, ya hay fecha para la comercialización de los viajes del Imserso 2025/26.

El programa de turismo social más esperado por los pensionistas abrirá su venta el 6 y el 8 de octubre, dependiendo de la comunidad autónoma en la que residas.

Y para empezar con el programa, el Imserso enviará esta semana 2,8 millones de cartas a las 4,3 millones de personas que se encuentran acreditadas. En estas misivas, que deben ir llegando a lo largo de los próximos días, se indicará la clave personal y el día exacto en que cada usuario puede reservar el viaje.

Los usuarios de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco podrán comenzar las reservas el 6 de octubre (preferentes) y el 7 de octubre (no preferentes).

Para el resto (Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia) el inicio será el 8 de octubre (preferentes) y el 9 de octubre (no preferentes).

Como en anteriores ocasiones, los viajes se pueden reservar en agencias acreditadas, con tan solo presentar el DNI, o a través de las páginas webs oficiales turismosocial.com (destinos de costa en la Península y escapadas de interior) y mundicolor.es (destinos de isla), en las que se pedirá la clave.

En la convocatoria 2025/26, que además es el 40 aniversario del programa, se ofertan casi 880.000 plazas, de las cuales 440.000 se han destinado a costa peninsular, 228.000 a costa insular y 210.000 a escapadas.

Entre las principales novedades destaca la tarifa especial de 50 euros para personas con pensiones no contributivas, sin importar el destino seleccionado. Además, se podrá viajar con mascotas de 10 kg en costa peninsular e insular, aunque únicamente se reserve el 2% de todas las plazas para este tipo de pasajero.