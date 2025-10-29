Los viajes del Imserso 2025 se agotan en tiempo récord: qué hacer si ya no quedan plazas

Los viajes del Imserso con una muy buena opción a la hora de conocer diferentes partes de España a través de planes que resultan realmente económicos.

Algo que los convierte en uno de los programas indispensables de la jubilación, constando como prestación especial para aquellas personas mayores que han cotizado durante muchos años.

No obstante, suele ocurrir que las plazas que salen de los viajes del Imserso cada año resultan ser insuficiente, generando largas colas de espera en aquellos solicitantes.

Eso es lo que ha ocurrido, precisamente, con las plazas de viajes del Imserso 2025, las cuales se agotaron casi a la semana de ser publicadas por el programa.

Y es que, ante esta situación, el Imserso ha introducido una serie de modificaciones en las listas de espera con el objetivo de generar una mayor fluidez en el transcurso de los viajes y las plazas disponibles para los mismos.

Para empezar, al entrar en una lista de espera ahora la persona podrá saber cuántos usuarios han reservado una plaza dentro de la misma para que pueda consultar su estado de afluencia en tiempo real.

En este sentido, la persona recibirá avisos a través de SMS y correo electrónico sobre si existe una plaza disponible para la cola de espera a la que se ha apuntado a través del Imserso.

De esta manera, si alguien cancela su plaza en el último momento o no paga lo que cuesta el viaje en el plazo máximo ofrecido por el Imserso, es posible que este hueco quede libre para otra persona y esta pueda aprovecharlo de la mejor forma posible.