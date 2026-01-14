Viajes ilimitados por 60 euros al mes: así funciona el Abono Único 2026 del Gobierno

El Gobierno ha activado oficialmente el Abono Único 2026, una medida destinada a fomentar el uso del transporte público y facilitar la movilidad por todo el territorio nacional. Un nuevo billete que permite viajar de forma ilimitada durante 30 días por un precio de 60 euros, un coste inferior (30 euros) si eres joven de hasta 26 años.

La iniciativa, que fue aprobada mediante Real Decreto-ley el pasado mes de diciembre, entrará en vigor el próximo 19 de enero y estará disponible por ahora hasta el próximo 31 de diciembre de 2026. El abono es compatible con otros títulos de transporte y ofrece flexibilidad a los usuarios, quienes pueden desplazarse indistintamente en autobuses estatales y en servicios ferroviarios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional de Renfe.

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible destacan que el objetivo principal del Abono Único es reducir el gasto en transporte frente a la compra de billetes individuales, además de impulsar una movilidad mucho más sostenible y accesible.

Es decir, se trata de una medida que busca consolidar el uso del transporte público como una alternativa real al vehículo privado, aunque se desconoce qué ocurrirá a partir del 31 de diciembre, cuando el abono deje de estar vigente.

El llamado Abono Único 2026 puede adquirirse desde el 14 de enero a través de la web de Alsa, permitiendo elegir la fecha de activación desde el día 19.

En caso de ser menor de 26 años, es imprescindible registrarse previamente en la página web del Ministerio de Transportes para poder acreditar correctamente la edad y acceder a la tarifa reducida.

¿Qué queda excluido del pase? Trenes AVE y de larga distancia, servicios de autobús regional, metro y transporte urbano. Y pese a todo, el Abono Único es una opción muy interesante que nos va a permitir a muchos facilitar los desplazamientos y promover un modelo de transporte más eficiente y sostenible.