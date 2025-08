Una viajera pone a prueba la seguridad de las playas de Barcelona

La seguridad en las alborotadas playas españolas es imprescindible. ¿Cuántas veces te has metido en el agua o te has ido al chiringuito más cercano para reponer fuerzas, descansar o refugiarte del calor mientras que no le quitabas ojo de encima a la toalla, la sombrilla y todas tus cosas que has dejado ahí? No tendrías que preocuparse si la seguridad suese infalible, pero todos saben que no siempre se puede confiar en ella.

Esto mismo es lo que ha llevado a una conocida creadora de contenido llamada "AmericAndo" a poner a prueba la famosa seguridad en las playas españolas.

Concretamente, ha elegido Barcelona como destino: “Estamos en una playa acá en España y nos dijeron que acá es muy seguro.

Entonces nos vamos a ir a almorzar y vamos a dejar acá nuestras cosas”, para comprobar si sus pertenencias corren peligro.

“A mí lo que me hace dudar de dejar las cosas es eso, la cantidad de gente que hay. Dejamos todo menos la mochila: sombrilla, las reposeras, dejamos una bolsa con buzos, dos remeras, el mate, la heladerita con unas Coca-Colas y unas bebidas", mencionó, no sin antes mostrar su preocupación. “Nos vamos a la 13:47. Ahí quedó todo solito”.

Se iban a ir media hora, pero finalmente regresaron al lugar una hora después: “Y siendo las 16:51, estamos llegando”. Finalmente, se encontraron con que todo estaba absolutamente intacto.

Nadie le había tocado nada: "Todo está perfecto en su lugar. A veces Coca Cola la afanaron. Sí, están las cocas. Está todo. Y miren la cantidad de gente que hay. Es impecable, la verdad. Buenísimo, concluyeron.