Viajar a España será diferente desde hoy: así funcionan las nuevas máquinas que sustituyen el sello del pasaporte

Cambios muy visibles en muchos aeropuertos de España, especialmente aquellos que admiten viajeros internacionales, después de que el pasado 12 de octubre de 2025 se haya puesto en marcha el nuevo sistema automatizado de control de pasaportes (Entry/Exit System) que marca el fin del tradicional sello en el pasaporte.

¿Qué quiere decir esto? Que todos los viajeros procedentes de países no pertenecientes al Espacio Schengen deben pasar por unas máquinas biométricas que se encargan de registrar su huella dactilar, fotografía facial y los datos exactos de entrada y salida en la Unión Europea (UE).

Se trata de un nuevo sistema que ha comenzado a implantarse en los principales aeropuertos de entrada del país y que busca reforzar la seguridad, reducir errores en el control fronterizo y endurecer la vigilancia de estancias irregulares.

Cada movimiento de entrada o salida quedará almacenado en una base de datos común a nivel europeo, que permitirá aplicar de forma automática la regla de los 90 días de estancia en un periodo de 180.

De ello han hablado ya los expertos en la materia, como Ithamar Amundarain, abogada especializada en extranjería, que destaca que este sistema automatizado de control de pasaportes "pondrá fin a los errores humanos del sellado manual y permitirá detectar en pocos segundos si un viajero ha superado el tiempo permitido".

Los residentes legales en España o de otros países Schengen no se verán afectados por esta medida puesto que sus permisos de residencia siguen siendo el documento válido para acreditar su situación correspondiente. Sin embargo, aquellos que estén en situación irregular deben extremar precauciones, puesto que el sistema sabrá en todo momento los días que quedan para abandonar el país.

El denominado eES forma parte del plan de digitalización de fronteras europeas e incluirá el año que viene el ETIAS, una autorización previa muy parecida al ESTA estadounidense.