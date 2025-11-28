Viajan varias veces al año y no pagan luz ni agua: así viven estos jubilados con una pensión de 2.400€ al mes

¿Es posible viajar múltiples veces al año con una pensión conjunta de 2.400 euros al mes? Pues por difícil que parezca, una pareja francesa demuestra que es más que viable. Así es la historia de Claudine y Jean Louis, quienes viven como auténticos reyes.

La sorprendente vida de jubilados de una pareja francesa

Claudine y Jean Louis son dos jubilados de 74 y 75 años respectivamente, quienes residen en la región de Aveyron, ubicada en el sur de Francia. ¿Cuál es la clave para la vida que llevan? Pues el uso de una aplicación llamada DomSitting.

Esta plataforma dedicada a jubilados facilita encontrar alojamiento completamente gratuito en casas repartidas por toda Francia, y en algunos casos también resulta posible encontrar viviendas en el extranjero bajo las mismas condiciones.

El modelo de DomSitting simplemente requiere que los jubilados se encarguen de las tareas típicas del hogar cuando el dueño de la vivienda está ausente: funciones como regar plantas o vaciar el buzón son las principales obligaciones que deben cumplir.

Lógicamente, mediante el modelo de DomSitting, Claudine y Jean Louis también se olvidan de tener que pagar toda clase de suministros como agua o luz. De hecho, la pareja comenta que bajo sus estimaciones, suelen ahorrar un promedio de 5 mil euros al año.

Esto permite que Jean Louis y Claudine puedan viajar unas tres o cuatro veces al año, algo que con su pensión base sería absolutamente imposible. De hecho, han realizado ya tantos viajes que consideran algunos espacios como 'segundas casas' en este punto.

Según explican los jubilados, se han encontrado en hogares que tenían piscinas climatizadas o espacios que literalmente eran como mansiones antiguas. Es decir, gozan de unas comodidades absolutamente espectaculares.

¿Qué te parece que exista una plataforma así para jubilados? ¿Crees que se deberían promocionar más servicios de este tipo? Ciertamente sería una forma creativa de combatir la realidad de lo bajas que acaban siendo ciertas pensiones.