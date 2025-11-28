SOCIEDAD
Viajan varias veces al año y no pagan luz ni agua: así viven estos jubilados con una pensión de 2.400€ al mes
Estos jubilados viven una vida increíble gracias a una gran estrategia
¿Es posible viajar múltiples veces al año con una pensión conjunta de 2.400 euros al mes? Pues por difícil que parezca, una pareja francesa demuestra que es más que viable. Así es la historia de Claudine y Jean Louis, quienes viven como auténticos reyes.
La sorprendente vida de jubilados de una pareja francesa
Claudine y Jean Louis son dos jubilados de 74 y 75 años respectivamente, quienes residen en la región de Aveyron, ubicada en el sur de Francia. ¿Cuál es la clave para la vida que llevan? Pues el uso de una aplicación llamada DomSitting.
Esta plataforma dedicada a jubilados facilita encontrar alojamiento completamente gratuito en casas repartidas por toda Francia, y en algunos casos también resulta posible encontrar viviendas en el extranjero bajo las mismas condiciones.
El modelo de DomSitting simplemente requiere que los jubilados se encarguen de las tareas típicas del hogar cuando el dueño de la vivienda está ausente: funciones como regar plantas o vaciar el buzón son las principales obligaciones que deben cumplir.
Lógicamente, mediante el modelo de DomSitting, Claudine y Jean Louis también se olvidan de tener que pagar toda clase de suministros como agua o luz. De hecho, la pareja comenta que bajo sus estimaciones, suelen ahorrar un promedio de 5 mil euros al año.
Esto permite que Jean Louis y Claudine puedan viajar unas tres o cuatro veces al año, algo que con su pensión base sería absolutamente imposible. De hecho, han realizado ya tantos viajes que consideran algunos espacios como 'segundas casas' en este punto.
Según explican los jubilados, se han encontrado en hogares que tenían piscinas climatizadas o espacios que literalmente eran como mansiones antiguas. Es decir, gozan de unas comodidades absolutamente espectaculares.
¿Qué te parece que exista una plataforma así para jubilados? ¿Crees que se deberían promocionar más servicios de este tipo? Ciertamente sería una forma creativa de combatir la realidad de lo bajas que acaban siendo ciertas pensiones.
- Kirill Tereshin, el 'popeye ruso' podría perder los dos brazos tras años inyectando aceite en sus bíceps
- Jorge Rey pone en alerta a media España por su previsión del tiempo en Navidad y Fin de Año: 'La Lotería igual se te congela un poco
- Un influencer muestra la experiencia de disfrutar una entrada VIP en el nuevo Spotify Camp Nou: 'Es una locura
- Dani Alves vuelve a la carga y se convierte en predicador: 'El Dios que está allí es el mismo que está aquí
- Ibai repasa la infancia de Leo Messi en su barrio en Argentina y su maestra revela cómo le sacaba del recreo: 'Vamos Leo, que Maradona hay uno solo
- Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del jueves 27 de noviembre de 2025
- Me llamaban mono y me tiraban plátanos': el predicador Dani Alves se sincera como nunca
- Los chollos más buscados: estas son las ofertas más vendidas en el Black Friday 2025