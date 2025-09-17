Ni Via Veneto ni Botafumeiro: este es el restaurante de Barcelona que ha cautivado a Fermín López

Barcelona se ha consolidado como una de las ciudades más atractivas del mundo gracias a su arquitectura modernista, sus playas y miradores, sus museos y su gastronomía, además de sus calles acogedoras.

La ciudad condal ofrece una oferta gastronómica tan amplia y variada que resulta casi imposible probarla toda: desde restaurantes tradicionales hasta locales innovadores, encontrar el equilibrio entre calidad y buen precio puede ser todo un reto.

'The Residency' es una aplicación en la que los aficionados pueden interactuar en tiempo real con algunos futbolistas. El martes, Fermín López protagonizó un chat en directo en el que respondió a varias preguntas personales.

Entre ellas, reveló cuál es su lugar favorito de Barcelona, y el centrocampista de El Campillo no dudó ni un momento: el restaurante japonés Ikibana. De estos hay tres. Uno situado en el Passeig Picasso 32, otro en Avinguda Paral·lel 148, y en la calle Doctor Fleming 11.

En la página principal del local explican que en el año 1908, 'Kasato Maru, un barco de pasajeros, llegó a Brasil con los primeros inmigrantes japoneses. Más de cien años después, la tradición culinaria japonesa-brasileña tiene fama mundial y una fuerte identidad propia.

"Dos naciones y dos culturas que han sabido fusionar sabores, ingredientes, colores y texturas creando una gastronomía muy especial. Date un paseo por una ruta de sabores que han dado la vuelta al mundo y que han aproximado Tokio y São Paulo. Ikibana te propone una experiencia diferente en cada plato", apuntan desde el restaurante.

El local ofrece un menú degustación por 38 euros por persona, con un mínimo de dos. Incluye edamame, ceviche blanco y gyozas de entrantes; uramaki sushi Hokkai, Copacabana uramaki y Morango uramaki; de platos calientes un yakimeshi y un salmón teriyaki; y de postres, un brownie y un mousse de maracuyá.

También está la opción de otro menú degustación por 48 euros y uno más completo de 68 euros por persona. Este último ofrece de entrantes un foie, un ebi tempura y un tartar de atún; de uramaki sushi un bubaloo, un paralelo uramaki y una tabla de nigiris; de platos calientes un entrecot de ternera ecológica y un tataki de atún; y para terminar la experiencia un coulant de té verde y un delicious.

Además, el restaurante cuenta con una extensa carta en la que puedes elegir el entrante que desees, diferentes makis (rollitos de arroz envueltos en hoja de alga nori tempurizados), gunkan (bolitas de arroz envueltas y rellenas de diferentes ingredientes), varios combinados de maki, nigiris y sashimi, yakis y sus platos Ikibana.