Si alguna vez has querido una mesa de Ping Pong, esta oferta de Lidl te interesa

Contar con una mesa de Ping Pong en tu jardín para practicar este deporte era visto antaño como un símbolo de lujo o privilegio al que solo unos pocos podían acceder.

No obstante, existen ciertos modelos en la actualidad que poseen una calidad técnica bastante buena y, además, se encuentran a un precio reducido con respecto al que sería normal.

En este caso en concreto, hablaremos de una mesa de Ping Pong que os puede interesar en caso de que estéis buscando una y no queráis dejaros una fortuna al adquirirla.

La mesa en cuestión se puede encontrar en la tienda online de Lidl bajo el nombre de Schildkröt Mesa de Ping Pong y cuesta 79,99 euros frente a los 99,99 euros que cuesta de forma habitual.

Eso sí, hay que resaltar un par de detalles importantes sobre este producto, comenzando con que es una mesa que no cuenta con las medidas reglamentarias de este deporte.

En este mismo sentido, estaríamos hablando de una mesa de Ping Pongo con dimensiones reducidas, lo cual hace que sea ideal para colocarla en zonas interiores de la casa.

A pesar de ello, se trata de una mesa que posee calidad suficiente con respecto al precio al que se vende, por lo que podría decirse que merece la pena si quieres quitarte el gusanillo de practicar este deporte de forma casual de vez en cuando.

Por último, hay que resaltar que esta mesa se encuadra dentro de la sección de ofertas flash de Lidl, por lo que es bastante probable que el descuento desaparezca pronto de su tienda online.