Cada vez es más común en los supermercados y nadie lo entiende: guantes de plástico en las cestas

En ocasiones, basta con comentar un suceso para descubrir que, en realidad, a una enorme cantidad de personas les pasa lo mismo, y es lo que ocurre con los guantes de plástico dentro de las cestas de los supermercados (y también en los carros). ¿Quién no se ha encontrado con ellos mientras hacía la compra?

La conversación en redes sociales está siendo cada vez más común y muchos vídeos se están haciendo virales, porque nadie entiende por qué cada vez es más común encontrarse con esta estampa cuando coge una cesta en un supermercado. Pero es que tampoco hay un significado muy profundo en el asunto.

Por qué hay tantos guantes en las cestas de los supermercados

La realidad es que no hay un significado oculto o una leyenda alrededor de los guantes de plástico dentro de las cestas de los supermercados. Tampoco se trata de alguna nueva moda que se haya vuelto viral, como aquello de chocar el carro para ligar (no sé si lo recuerdas).

La explicación es mucho más sencilla y es lo que más molesta a las personas, porque lo único que sucede es que algunos clientes, tras utilizar estos guantes de plástico para coger fruta o verduras, se los quitan y los tiran dentro de sus cestas en lugar de las papeleras. Así de simple.

Esto provoca que haya, en muchas ocasiones, esta acumulación de guantes de plástico dentro de las cestas de lo supermercados: porque se quedan ahí, tirados e inservibles, hasta que algún trabajador del centro los recoge y los tira a la papelera, aquello que debía ocurrir en primer lugar.

Lo que ha provocado el tema en redes sociales, por un lado, es descubrir lo común que resulta encontrarse con este suceso en cualquier supermercado de cualquier ciudad, y lo segundo, poner de manifiesto que algunos consumidores no hacen el más mínimo esfuerzo y tiran los guantes en el primer lugar que se encuentran.