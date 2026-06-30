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SOCIEDAD

Los veterinarios y los expertos en perros coinciden: los paseos no deberían servir solo para que hagan sus necesidades

Los especialistas revelan un beneficio de esta actividad que poca gente tiene en cuenta

Imagen de un perro paseando

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Ramón Baylos

Ramón Baylos

Sacar a pasear a tu perro varias veces al día es una de las obligaciones más importantes a la hora de cumplir como el dueño de este tipo de mascotas por los beneficios asociados a este tipo de actividad.

No obstante, muchas personas suelen obviar uno que no tiene nada que ver con que puedan hacer sus necesidades o incluso ejercitarse (aunque son dos partes esenciales de los paseos para nuestros compañeros perrunos).

Todo tiene que ver con un comportamiento que los perros llevan a cabo al pasear que, de hecho, muchos dueños impiden por pensar que el animal está perdiendo el tiempo o que resulta molesto en según qué circunstancias.

Estamos hablando del acto de olerlo todo. Según los expertos veterinarios, esta conducta está encaminada a mejorar su equilibrio emocional, lo cual puede ser ideal para los perros a la hora de gestionar su strés.

Además, el hecho de oler también les permite estimular su mente. Algo que provocará que acaben más cansados y tranquilos al volver a casa, reduciéndose significativamente sus niveles de ansiedad.

¿A qué se debe esto exactamente? Si permitimos que nuestro perro ejercite su olfato durante un paseo, estamos permitiendo una de sus conductas más primitivas y necesarias dentro de su propia naturaleza animal.

Por otro lado, el hecho de impedir que los perros huelan durante los paseos puede tener el efecto contrario al deseado, aumentando sus niveles de estrés y, por tanto, quedar más nerviosos para el resto del día.

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Por estos mismos motivos, los consejos de los especialistas son claves al respecto: lo mejor que podemos hacer para cuidar de la salud emocional de nuestros perros es permitir que huelan durante sus paseos.

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