Los veterinarios coinciden: "Este es el verdadero motivo por el que tu perro te mira fijamente a los ojos, según la ciencia"

Si convives con un perro, seguramente te ha pasado más de una vez: estás en el sofá, trabajando o simplemente descansando y, de repente, notas cómo te observa fijamente. Muchos dueños interpretan esa mirada como una petición de comida, ganas de salir o una forma de reclamar atención. Pero la realidad puede ser mucho más interesante.

La ciencia lleva años estudiando la relación entre perros y humanos, y una de las conclusiones más llamativas tiene que ver precisamente con el contacto visual. Un estudio publicado en la revista Science descubrió que cuando un perro mira a su dueño a los ojos se activa un mecanismo biológico conocido como “bucle oxitocina-mirada”.

Lo que no sabemos de la mirada de nuestros perros

La oxitocina es una hormona relacionada con el apego, la confianza y los vínculos emocionales. En humanos suele asociarse al contacto entre padres e hijos o a las relaciones afectivas, pero los investigadores comprobaron que algo parecido también ocurre con los perros.

El proceso es sorprendentemente simple: cuando el perro mantiene la mirada con su dueño, aumentan los niveles de oxitocina en ambos. Esa respuesta hormonal fortalece la conexión emocional y favorece una relación más estrecha, algo que explicaría por qué muchas personas sienten que existe una comunicación especial con sus mascotas incluso sin palabras.

Dos perros cachorros jugando / 5

Eso no significa que tu perro nunca te mire para pedir algo. El hambre, el paseo o la búsqueda de atención siguen siendo motivos habituales detrás de esa conducta.

Sin embargo, en muchos casos esa mirada también puede ser una forma de reforzar el vínculo y mantener esa conexión emocional que se ha desarrollado entre especie y especie durante miles de años.