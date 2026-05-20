SOCIEDAD
Los veterinarios coinciden: "Este es el verdadero motivo por el que tu perro te mira fijamente a los ojos, según la ciencia"
La ciencia ha estudiado este comportamiento y detrás de esa mirada hay mucho más que simple cariño o costumbre
Si convives con un perro, seguramente te ha pasado más de una vez: estás en el sofá, trabajando o simplemente descansando y, de repente, notas cómo te observa fijamente. Muchos dueños interpretan esa mirada como una petición de comida, ganas de salir o una forma de reclamar atención. Pero la realidad puede ser mucho más interesante.
La ciencia lleva años estudiando la relación entre perros y humanos, y una de las conclusiones más llamativas tiene que ver precisamente con el contacto visual. Un estudio publicado en la revista Science descubrió que cuando un perro mira a su dueño a los ojos se activa un mecanismo biológico conocido como “bucle oxitocina-mirada”.
Lo que no sabemos de la mirada de nuestros perros
La oxitocina es una hormona relacionada con el apego, la confianza y los vínculos emocionales. En humanos suele asociarse al contacto entre padres e hijos o a las relaciones afectivas, pero los investigadores comprobaron que algo parecido también ocurre con los perros.
El proceso es sorprendentemente simple: cuando el perro mantiene la mirada con su dueño, aumentan los niveles de oxitocina en ambos. Esa respuesta hormonal fortalece la conexión emocional y favorece una relación más estrecha, algo que explicaría por qué muchas personas sienten que existe una comunicación especial con sus mascotas incluso sin palabras.
Eso no significa que tu perro nunca te mire para pedir algo. El hambre, el paseo o la búsqueda de atención siguen siendo motivos habituales detrás de esa conducta.
Sin embargo, en muchos casos esa mirada también puede ser una forma de reforzar el vínculo y mantener esa conexión emocional que se ha desarrollado entre especie y especie durante miles de años.
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