Los veterinarios coinciden: así es cómo ven los gatos a los humanos

Desde hace siglos, los gatos han convivido entre los humanos. En ocasiones, se ha considerado que este animal es solitario e independiente, pero lo cierto es que establecen vínculos con sus dueños y otros felinos.

El doctor John Bradshow, autor del libro 'En la mente de un gato', concluyó en sus investigaciones que los gatos nos ven como gatos más grandes. No obstante, piensan que somos torpes.

"No muchos gatos tropiezan con la gente, pero nosotros sí tropezamos con los gatos", explicó en una entrevista para la revista National Geographic. Desmond Morris, zoólogo y autor de 'Guía para comprender a los gatos', coincide con esta lectura.

"Para un gato doméstico, nosotros somos gatos gigantes. El hecho de que los gatos domésticos quieran compartir una casa con la familia humana es, en sí mismo, una prueba de su flexibilidad social", afirmó el experto.

Un gato negro mira atento la cámara. / Hogarmania

Además, Bradshow señala que estos felinos son más inteligente de lo que se cree: "Aprenden qué cosas funcionan con cada persona. Saben si un miembro de la familia es más proclive a levantarse a las cuatro de la mañana y darles algún bocadillo".

Según un artículo de 'Experto Animal', los gatos generan sentimientos hacia los humanos que conviven y la conducta que muestran ante los mismos no es aleatoria: "Es evidente que los gatos solo 'aceptan' como parte su círculo social a aquellas personas o animales en las que confía plenamente".

En este sentido, los gatos cumplen con una serie de comportamientos con las personas que confían y aprecian: Levanta y agitan la cola, frotan su cara o cuerpo, duerme sobre o junto a ti, maúlla mientras sigue o mira o te amasa con sus garras.

Por último, cabe recordar que todos los gatos son diferentes y tienen distintas prioridades. En adopciones, es importante respetar su espacio, tener paciencia y darles tiempo para adaptarse.