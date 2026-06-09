MASCOTAS
Los veterinarios coinciden: si tu perro bosteza hay varios posibles motivos, no solo el cansancio
Si tu perro bosteza, no siempre quiere decir que tenga sueño. De hecho, hay varias señales que conviene tener en cuenta.
Cuando un perro bosteza, no siempre significa que tiene sueño. Los expertos coinciden en que el bostezo es un comportamiento muy utilizado como lenguaje corporal y puede tener varias lecturas, desde la necesidad de descansar hasta la comunicación de estrés, frustración o incluso alegría.
Cansancio o pereza
La razón más habitual es el cansancio, igual que en los humanos. Después de un paseo largo, una sesión de juego intensa o una mala noche de sueño, es normal que el perro bosteza para liberar energía y relajarse. En estos casos, el bostezo suele ser aislado y fácil de identificar porque suele venir acompañado de señales claras de fatiga.
Estrés o incomodidad
Cuando el perro se siente molesto, estresado o agobiado por ciertos estímulos (como un ruido fuerte, una persona que se acerca demasiado, o una situación que le genera ansiedad), bostezar le ayuda a controlar su nivel de tensión. Es una forma de apaciguar la situación sin necesidad de reaccionar con agresividad.
Frustración o confusión
Si tu perro bosteza cuando le hablas o le das una orden que no entiende, puede estar frustrado o confundido. En sesiones de entrenamiento o cuando no logra entender lo que le pides, el bostezo puede ser una señal de que necesita tiempo para procesar la información.
Alegría y entusiasmo
Curiosamente, los perros también bostezan cuando están muy contentos o emocionados. En estos momentos, el bostezo actúa como un mecanismo de control para liberar la energía acumulada por la felicidad y volver a un estado de calma. Es típico, por ejemplo, cuando anticipan algo que les gusta mucho, como un paseo o una comida.
Imitación y empatía
Un estudio de la Universidad de Tokio reveló que los perros pueden bostezar por imitación cuando ven a sus dueños hacerlo, especialmente si son personas cercanas. Este comportamiento refleja empatía y conexión con el humano... vamos, que también les podemos pegar los bostezos, como ocurre con los humanos.
Comunicación con otros perros
Entre perros, el bostezo también es una forma de evitar conflictos. Cuando un animal se siente amenazado o ansioso, puede bostezar para señalar que no quiere pelear y busca desviar la atención de la situación.
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