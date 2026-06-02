Los veterinarios coinciden: el aire acondicionado para perros y gatos está bien, pero con precauciones

Con la llegada del calor, el aire acondicionado puede convertirse en un gran aliado para perros y gatos, pero no debe usarse sin criterio. Los veterinarios afirman que ayuda a proteger a las mascotas de los posibles golpes de calor, aunque siempre que se mantenga una temperatura moderada, sin corrientes directas y con una vigilancia especial en los animales más vulnerables.

Un aliado contra el calor

El principal beneficio del aire acondicionado es que ayuda a evitar golpes de calor, un riesgo serio en los meses más calurosos. Los perros y gatos no regulan la temperatura igual que las personas, así que un ambiente fresco puede marcar la diferencia cuando el exterior es sofocante.

Los expertos señalan que este recurso es especialmente útil en animales mayores, cachorros, mascotas con sobrepeso y razas braquicéfalas o con problemas respiratorios. En esos casos, el calor les afecta más y la climatización del hogar puede ser una medida preventiva muy importante.

Perro dentro de una casa / Libre

Pero tienes que usarlo bien

La clave no está en evitar el aire acondicionado, sino en usarlo con moderación. Los veterinarios recomiendan no bajar demasiado la temperatura y mantener un entorno fresco, estable y ventilado, sin convertir la casa en un espacio excesivamente frío.

También conviene evitar que el flujo de aire les dé de forma directa, ya que eso puede causar molestias respiratorias o resecarles demasiado el ambiente. Otra medida importante es colocar su cama o zona de descanso lejos de la salida del aparato.

Lo que conviene vigilar

Además de la temperatura, es importante controlar la hidratación y prestar atención a posibles señales de alarma. Jadeo excesivo, debilidad, vómitos, desorientación o colapso pueden indicar un golpe de calor y requieren atención inmediata si se detectan en cualquier mascota.

Los veterinarios también insisten en el mantenimiento del aparato, porque los filtros sucios pueden acumular polvo y alérgenos que afecten tanto a personas como a animales. En verano, no se trata solo de enfriar, sino de hacerlo de forma segura, también con nuestras queridas mascotas.