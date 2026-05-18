ANIMALES
Un veterinario y un experto en longevidad coinciden: "Los perros necesitan un propósito en su vida"
Los animales también necesitan 'conocer' cuál es su objetivo vital
Cada vez son más los expertos que defienden que el bienestar de los perros no depende únicamente de una buena alimentación o de paseos diarios. El conocido veterinario en redes sociales Get Joy Food y el especialista en longevidad Dan Buettner coinciden en una idea que hasta hace pocos años parecía impensable: los perros también necesitan sentir que tienen un propósito en su vida.
Buettner, famoso por investigar las llamadas 'Zonas azules' (esas regiones del mundo donde las personas viven más años), lleva tiempo defendiendo que tener un objetivo en el día a día es una de las claves de la longevidad humana.
Ahora, algunos expertos en comportamiento animal creen que esa teoría también puede aplicarse sin problemas a las mascotas que nos acompañan a diario.
Según explican ambos, muchos perros desarrollan problemas de ansiedad, apatía o conductas destructivas cuando su rutina se limita únicamente a comer y dormir. La falta de estimulación física y mental puede afectar seriamente a su salud emocional, especialmente en razas activas o muy inteligentes.
Desde Get Joy Food insisten en que los perros necesitan pequeñas responsabilidades adaptadas a sus capacidades. Actividades como buscar objetos, aprender órdenes nuevas, participar en juegos de olfato o acompañar a sus dueños en tareas cotidianas ayudan a mantenerlos mentalmente activos y emocionalmente equilibrados.
Los expertos señalan que esta sensación de ser útiles activa circuitos relacionados con la motivación y reduce el estrés de los animales.
Además, un perro estimulado suele mostrar menos problemas de comportamiento y mantiene niveles más elevados de energía y socialización incluso en edades avanzadas, cuando suelen mostrarse más huraños y ariscos.
Tengamos en cuenta que muchas razas de perro crecieron históricamente para trabajar con el ser humano, ya fuese pastoreando, vigilando o cazando otros animales. Por eso, si eliminamos este componente, podemos acabar generándoles frustración y aburrimiento.
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