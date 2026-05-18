SOCIEDAD
Un veterinario avisa sobre cómo hablarle a nuestras mascotas: "Aunque parezca una voz ridícula..."
El experto asegura que el tono y la forma en la que nos dirigimos a perros y gatos influye mucho más de lo que creemos en su comportamiento y vínculo con nosotros
Juanjo Vet, un conocido veterinario español que comparte consejos sobre mascotas en TikTok, explicó por qué esa voz más dulce y aniñada que usamos al hablar con perros y gatos funciona tan bien.
Según comenta, este tono más suave y exagerado capta mucho mejor la atención de los animales, transmite tranquilidad y refuerza el vínculo afectivo, motivo por el que es algo tan habitual en la mayoría de hogares con mascotas.
Nuestro tono de voz es importante para nuestras mascotas
A través de sus redes sociales, el veterinario suele compartir consejos prácticos sobre comportamiento animal para ayudar a quienes todavía no entienden del todo cómo se comunican sus mascotas. En una de sus últimas publicaciones, explicó por qué ese tono agudo y cariñoso que casi todos usamos con perros y gatos no es tan absurdo como parece.
“Se ha demostrado que la voz que todos ponemos para hablarle a nuestra mascota es la más eficiente”, comentó el especialista, antes de aclarar que los felinos responden mejor a ciertos tonos porque les resultan más fáciles de identificar. “Aunque parezca una voz ridícula, tu gato capta mejor la información con este recurso”, añadió.
Según explicó, este tipo de comunicación genera una sensación de cercanía y ayuda especialmente con los gatos más independientes o desconfiados, que suelen reaccionar mejor cuando perciben un tono suave y familiar.
En sus vídeos, suele explicar que los gatos reaccionan mejor a un tono de voz más calmado, agudo y cercano, algo que —según comenta— ayuda a generar confianza y fortalecer el vínculo con ellos.
El veterinario, que ya supera los 60 mil seguidores en TikTok, dedica gran parte de su contenido a analizar pequeñas situaciones cotidianas entre humanos y felinos, desde gestos habituales hasta comportamientos que muchos dueños no logran interpretar.
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