Un veterinario avisa sobre cómo hablarle a nuestras mascotas: "Aunque parezca una voz ridícula..."

Juanjo Vet, un conocido veterinario español que comparte consejos sobre mascotas en TikTok, explicó por qué esa voz más dulce y aniñada que usamos al hablar con perros y gatos funciona tan bien.

Según comenta, este tono más suave y exagerado capta mucho mejor la atención de los animales, transmite tranquilidad y refuerza el vínculo afectivo, motivo por el que es algo tan habitual en la mayoría de hogares con mascotas.

Nuestro tono de voz es importante para nuestras mascotas

A través de sus redes sociales, el veterinario suele compartir consejos prácticos sobre comportamiento animal para ayudar a quienes todavía no entienden del todo cómo se comunican sus mascotas. En una de sus últimas publicaciones, explicó por qué ese tono agudo y cariñoso que casi todos usamos con perros y gatos no es tan absurdo como parece.

“Se ha demostrado que la voz que todos ponemos para hablarle a nuestra mascota es la más eficiente”, comentó el especialista, antes de aclarar que los felinos responden mejor a ciertos tonos porque les resultan más fáciles de identificar. “Aunque parezca una voz ridícula, tu gato capta mejor la información con este recurso”, añadió.

Perros / SPORT

Según explicó, este tipo de comunicación genera una sensación de cercanía y ayuda especialmente con los gatos más independientes o desconfiados, que suelen reaccionar mejor cuando perciben un tono suave y familiar.

En sus vídeos, suele explicar que los gatos reaccionan mejor a un tono de voz más calmado, agudo y cercano, algo que —según comenta— ayuda a generar confianza y fortalecer el vínculo con ellos.

El veterinario, que ya supera los 60 mil seguidores en TikTok, dedica gran parte de su contenido a analizar pequeñas situaciones cotidianas entre humanos y felinos, desde gestos habituales hasta comportamientos que muchos dueños no logran interpretar.