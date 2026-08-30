La veterinaria Claudia Reyes desmonta los 3 mitos más extendidos sobre mascotas: "Perros y gatos no necesitan tener una camada"

Los perros y los gatos ya son un miembro más en la mayoría de los hogares. Queremos darles lo mejor y cada día nos preocupamos más por su bienestar, pero todavía arrastramos ciertos falsos mitos de boca en boca como si fueran verdades absolutas.

El tema de la maternidad en las hembras es probablemente el más extendido: cuántas veces habremos oído eso de que una perra o una gata «debe criar al menos una vez en la vida». La realidad médica es muy distinta.

Ningún veterinario te va a recomendar que tu mascota tenga crías por un tema de salud. De hecho, la veterinaria Claudia Reyes ha aprovechado sus redes sociales para desmentir esta idea y dar un toque de atención sobre tres de los errores más comunes que escucha a diario en su consulta: «Tener una camada no aporta ningún beneficio para la salud ni tampoco previene ninguna enfermedad reproductiva».

Perros / SPORT

1.- Perras y gatas no necesitan tener una camada

Creer que la gestación mejora la salud del animal es un error común que carece de cualquier respaldo científico. Al contrario: mantener el aparato reproductor intacto las expone a patologías graves que solo se desarrollan en órganos activos. Un claro ejemplo es la piometra, una infección uterina severa y potencialmente mortal que afecta de forma exclusiva a las hembras no esterilizadas.

2.- El gato ronronea cuando realmente está contento

Asociar el ronroneo a un gato feliz es un clásico, y casi todos hemos caído en ello alguna vez. La realidad es que, si bien suele ser señal de tranquilidad, no siempre equivale a que la mascota lo esté pasando bien. «Aunque los gatos suelen ronronear cuando están relajados, también lo pueden hacer ante una situación de estrés, miedo o dolor», aclara Reyes.

Si nos quedamos solo con el sonido, es facilísimo leer mal la situación.Al final, la clave está en mirar el cuadro completo y no solo un detalle. Si el animal ronronea pero de repente busca esconderse, deja comida en el plato, cambia su postura o se comporta raro, ese sonido deja de ser motivo de tranquilidad.

3.- No ven el mundo en blanco y negro

Llevamos toda la vida dando por hecho que perros y gatos solo ven en una escala de grises, pero la ciencia dice otra cosa. Aunque no perciben el espectro cromático igual que nosotros, sí son capaces de ver colores.

La diferencia está en que su visión es dicromática. Como aclara la veterinaria Claudia Reyes, captan muy bien las gamas de azules y amarillos, pero se les atragantan los rojos y los verdes. No tienen nuestro nivel de detalle ni la misma paleta, pero desde luego no viven en una película clásica.