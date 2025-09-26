Raúl Cimas 'provoca' a Broncano y La Revuelta: "El ambientazo está en Telecinco"

‘La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time'.

El programa de David Broncano se transmite de lunes a jueves a las 21:40 horas y tiene una duración de 70 minutos. En él participan rostros populares como Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, además de recibir cada noche a distintos invitados para ser entrevistados por el jiennense.

Un invitado 'especial'

En el último programa de esta semana, acudió como invitado un invitado clásico: Raúl Cimas, actor, guionista y humorista español, en plena promoción de la segunda temporada de su serie 'Poquita fe'. Broncano recordó las temporadas que llevaba en emisión el programa de Movistar Plus+, lo que llevó a Cimas a compararlo con El hormiguero. "También existe otro clásico de la comedia... presentado por alguien con el pelo peculiar...", bromeó sobre el programa de las hormigas, del cual Raúl no ha tenido noticias desde que, en un divertido monólogo de la primera temporada de La revuelta, "los mató a todos".

Otro de los proyectos en los que participa Raúl Cimas es Futuro imperfecto de Buenafuente, que se emitía justo después en TVE. "Vamos detrás de ti y ya es tarde para Andreu, que ya tiene sus años. Se me duerme", comentó en tono de humor, aprovechando su visita al programa de Broncano para bromear sobre un posible "cambio de canal".

La broma de Cimas a Broncano

"Vete a Telecinco, allí hay muy buen ambiente ahora", animó Cimas al presentador, sugiriendo que Andreu podría conseguir un horario más temprano. "Dejas al jefe a una hora razonable y compites con nosotros a ver si así ganas", añadió, provocando las risas del público de La revuelta y lanzando un guiño sobre su caída en audiencias.

En cuanto a la competencia, el humorista jiennense no ha logrado repetir el éxito que tuvo en septiembre de 2024. En su llegada a la cadena pública, David Broncano logró enfrentarse a El hormiguero, superando al programa de Pablo Motos en varias emisiones hasta finales de año. Tras las vacaciones de Navidad, El hormiguero volvió a liderar frente a La revuelta, situación que se mantiene hasta hoy.