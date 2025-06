El vestuario del Espanyol deja de lado a Joan Garcia

"¡Qué poco dura la alegría en casa del pobre!". Este refrán describe a la perfección la situación actual del Real Club Deportivo Espanyol. Tras lograr la permanencia en el último partido de liga frente a Las Palmas, la alegría se desbordó entre la afición con una invasión que quedará para el recuerdo.

Sin embargo, la euforia apenas duró unos días, ya que pronto comenzaron los rumores sobre un posible fichaje de Joan García por el FC Barcelona, el máximo rival. La venta del guardameta de Sallent era algo esperado y todo apuntaba a que su destino sería Inglaterra, aunque finalmente cruzará la Diagonal para vestir de azulgrana.

La inesperada decisión del guardameta ha causado furor en redes sociales entre la afición blanquiazul, que ha iniciado una campaña de acoso y amenazas contra él. Varios aficionados se acercaron a Sallent, pueblo natal del jugador, para escribir en la fachada de un muro: 'Joan Rata'.

Edu Expósito, que atendió hace unos días a SPORT, se sumó a la ola de reacciones y expresó que "se escucha que ya lo tiene firmado, pero bueno, hasta que esto no sea oficial no podemos tampoco comentar mucho más...".

Sobre la reacción de la afición perica a la traición de Joan García, el mediocentro de Cubellas confesó que "entiendo la crispación que hay ahora mismo en el entorno con su salida".

En el día de ayer, Expósito celebró su matrimonio con Inma, un acontecimiento que no ha pasado desapercibido para los pericos, quienes han estado atentos a las redes sociales para descubrir si Joan García había sido invitado a la boda.

Los propios futbolistas del Espanyol han compartido imágenes de la boda en sus perfiles de Instagram y en ninguna de ellas aparece el de Sallent. Únicamente estuvieron presentes Sergi Gómez, Fernando Pacheco, Javi Puado, José Gragera, Leandro Cabrera y el excompañero Víctor Ruiz.

La boda de Edu Expósito / Instagram

La decisión de no invitar a Joan Garcia está siendo muy aplaudida dentro del espanyolismo en X, anteriormente conocido como Twitter. El vestuario del Espanyol está muy decepcionado con el portero, ya que aseguró que se iba a Inglaterra días previos a firmar con el eterno rival.