Así es el vestido 'con firma catalana' que lució Aitana Bonmatí durante la gala del Balón de Oro: "Es una pieza valorada en 950 euros"

La futbolista del FC Barcelona se proclamó 'mejor jugadora del mundo' por tercera vez consecutiva, al recoger el Balón de Oro en París

Aitana Bonmatí luce su vestido de lentejuelas durante la gala del Balón de Oro

Aitana Bonmatí luce su vestido de lentejuelas durante la gala del Balón de Oro / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Aitana se volvió a vestir 'de oro'. La centrocampista del Barça volvió a alcanzar la cima del deporte rey al ganar, por tercera vez en tres años, el Balón de Oro. Un 'hito' jamás logrado por ninguna futbolista, y que cataloga a la futbolista catalana como una de las mejores jugadoras (sino la mejor) de la historia del futbol femenino.

Aitana recogió el premio el lunes por la noche en la ceremonia celebrada en el Theatre du Chatelet, en París. Una gala 'a lo grande', en medio de una gran expectación y apenas unos días previos a 'La Semana de la Moda', que también se celebra en la capital francesa.

Una firma de Marta Martí y unas joyas 'Repossi', con complementos 'top'

Mientras para Dembélé, ganador del premio al Balón de Oro masculino, fue una noche soñada, para Aitana, fue especial. Como bien afirma la jugadora "el teatro todavía le impresiona muchísimo". Y como buena noche especial, Aitana lució un 'outfit' para la ocasión. La futbolista del FC Barcelona subió al escenario con un 'look catalán' de la diseñadora Marta Martí. Eligió concretamente el vestido galaxy, un espectacular diseño en color marrón con lentejuelas bordadas, escote 'halter' y espalda descubierta con una tira central. Un vestido que actualmente está disponible en la página web de la firma por un precio de 950 euros. Qué mejor forma que reivindicar sus raíces que con un diseño de sus tierras.

Con todos los focos centrados en ella, Andrés Iniesta le concedió el tercer Balón de Oro sobre el escenario y Aitana dejó un discurso impecable, sobre los valores del deporte y de la igualdad de género. "Gracias a la organización por cada año mejorar. Creo que este es el primer año que tenemos los mismos premios que el masculino y eso se agradece. La igualdad es algo que venimos demandando desde hace tiempo y hoy lo hemos conseguido. Al Barça, a mi club, al presidente Joan Laporta, acompañado de la directiva, compañeras, staff, a todos los que reman cada día para que nosotras sigamos creciendo. No lo conseguimos solas, es gracias a un trabajo colectivo muy grande", afirmó. Lo hizo en catalán y terminó mencionando a su familia y amigos más cercanos: "Para que cada día sea mejor jugadora y mejor persona".

Para complementar este vestido, seleccionó accesorios de la marca Repossi, zapatos de tacón negros de Lola Cruz y un bolso negro vintage de Todd Oldham. En lo que respecta a su apariencia, optó por un maquillaje muy natural y un moño tipo bailarina simple que permitía que el vestido fuera el centro de atención.

Un mensaje a Sant Pere de Ribas, su municipio natal

Como bien hace en cada discurso durante las ceremonias, Aitana se acordó de su pueblo: Sant Pere de Ribas (Barcelona). Un municipio de 32.000 habitantes, a 43 kilómetros de la Ciudad Condal y con zona costera: "Tengo muy buenos recuerdos de mi infancia en Sant Pere de Ribes. Es el pueblo donde crecí, donde me he hecho futbolista", concluía.

Tras el bonito discurso de la jugadora, posó junto a las otras compañeras del Barça, Ewa Pajor (mejor goleadora), Vicky López (Trofeo Kopa) y Lamine Yamal (Trofeo Kopa).

