La versión más navideña de Edurne: todo sobre la invitada de hoy de 'El Hormiguero'

¿Quién es la nueva invitada de 'El Hormiguero' este martes 9 de diciembre de 2025? Su nombre es imposible que no te suene de haberlo escuchado: la cantante Madrileña Edurne visita el plató de Antena 3 a partir de las 21.45 horas para presentarnos su lado más navideño, su primer disco navideño, 'Navidad junto a ti'.

En este nuevo trabajo, Edurne mezcla clásicos navideños con canciones inéditas propias, apotando su característica voz en la que nunca falta calidad y emoción. Entre los temas incluidos figuran 'Siempre es Navidad junto a ti', 'Santa Claus llegó a la ciudad' o 'Dime Navidad'.

Con este lanzamiento, su primero completamente navideño, Edurne pretende acompañar a su público en estas fiestas como ya está haciendo, por ejemplo, David Bisbal, y probablemente colarse en los tops de escuchas durante las próximas semanas.

La trayectoria de Edurne, la nueva invitada de 'El Hormiguero'

Sin embargo, no es la primera vez que vemos a Edurne en 'El Hormiguero' porque la trayectoria de la madrileña viene de lejos: desde que despuntase en 2005 como concursante en la cuarta edición de 'Operación Triunfo', la artista ha pasado a ser una revelación musical a consolidarse como una de las voces más reconocibles del pop en español.

Su primer álbum debut llegaría poco después y con los años ha explorado estilos que van del pop melódico al dance, e incluso toques de rock, demostrando una notable capacidad de evolución y de versatilidad.

Además de su trabajo en el estudio, Edurne ha tenido siempre una fuerte presencia en televisión, especialmente siendo jurado en 'Got Talent España' y coach en 'La Voz Kids'.

Edurne se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales y esta nueva visita a 'El Hormiguero' no hace más que confirmarlo: seguro que su disco 'Navidad junto a ti' se acaba convirtiendo en un nuevo éxito para ella, posicionándose como una versión nacional de Mariah Carey.