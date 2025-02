La versión de Anabel Pantoja y David Rodríguez no concuerda con la del informe del hospital

El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado una investigación por presunto maltrato infantil contra Anabel Pantoja y David Rodríguez por presuntos malos tratos a Alma. El Hospital Materno Infantil de Las Palmas reportó un informe en el que daba parte de la existencia de posibles lesiones en la niña, y ambos prestaron declaración el 27 de enero.

La causa se abrió el pasado 21 de enero, después de que el hospital remitiera un parte de lesiones, fechado el 17 de enero, en el que se informaba sobre el estado de la menor. Dicho informe fue posteriormente ratificado por un peritaje médico forense. En ningún momento han sido detenidos y tampoco se les ha impuesto ninguna medida cautelar.

'Informalia' informó de las declaraciones de David Rodríguez y Anabel Pantoja en los juzgados. La presunta hipótesis que se está barajando es que Alma sufrió el síndrome del bebé zarandeado, considerado una forma de maltrato. Se trata de sacudir al bebé con un poco de fuerza, lo que puede provocarle lesiones graves, puesto que todavía tiene partes del cuerpo en desarrollo.

Según cuentan, los tres estaban en el parking de un centro comercial y Alma comenzó a llorar. David le cambió el pañal, pero la niña no desistió y le dio "unos golpecitos en la mejilla", la cambió de posición y le puso el dedo en la boca por si se estaba atragantando. Sin embargo, todos los intentos fueron en vano, por lo que David avisó a Anabel y llevaron a Alma al hospital.

Las autoridades competentes quiere investigar que sucedió antes de que la pequeña llegara al Hospital Materno Infantil, puesto que el ingreso hospitalario se realizó el día 11 de enero, pero Anabel, David y Alma acudieron al centro comercial el día 9.

Para esclarecer los hechos, el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas ha pedido visionar las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial. Además, según ABC, el testimonio de los padres no termina de concordar con el resultado del informe forense, que recogió que Alma presentaba un traumatismo craneoencefálico.

Anabel Pantoja subió un vídeo el pasado jueves y dijo que Alma está "sana y feliz". "Hemos vivido una situación muy desagradable. Alma sufre una crisis puntual y nosotros reaccionamos como padres y vamos al hospital". "Se han dicho barbaridades, cosa que ahora mismo no me preocupa. Pero se nos está acusando de algo que no hemos hecho".