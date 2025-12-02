Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega desvelan secretos de 'Las hijas de la criada' en 'El Hormiguero'

Este martes 2 de diciembre, 'El Hormiguero' recibirá a Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega, dos de las protagonistas del gran estreno de ficción de la temporada en la plataforma ATRESplayer Premium: 'Las hijas de la criada'.

La serie, basada en la exitosa novela homónima de la periodista que obtuvo el Premio Planeta 2023, nos hace viajar a un pazo gallego de principios del siglo XX, en una historia que combina misterio, drama y secretos familiares que ha conquistado a la crítica y al público literario.

Como suele ocurrir en este tipo de entrevistas promocionales, Sánchez y Ónega compartirán con los espectadores tanto detalles del rodaje como de la novela, curiosidades acerca de los personajes (especialmente el de Verónica Sánchez, que protagoniza la trama) y anécdotas que han ocurrido detrás de las cámaras.

Se espera que Sonsoles Ónegab hable sobre cómo la adaptación de la novela ha mantenido la esencia del relato original y cómo ha sido su papel en esta ficción, respetando la intensidad y el suspense que han hecho de esta historia un fenómeno literario a nivel nacional.

'Las hijas de la criada' es la nueva serie de ATRESplayer Premium

'Las hijas de la criada' es la nueva serie original de ATRESplayer Premium y se estrenó en la plataforma de streaming el pasado domingo 30 de noviembre emitiendo su primer episodio. El resto de capítulos (8 componen su primera temporada) se estrenan cada domingo.

Una serie que promete enganchar a los espectadores que hayan leído la novela de Sonsoles Ónega y a aquellos otros que no le hayan dado una oportunidad con una trama repleta de secretos familiares, intriga y algún que otro giro argumental inesperado como ya han comprobado todos sus lectores.