Verdeliss sigue haciendo historia: gana el quinto maratón en cinco días

Siete días, siete continentes y siete maratones. Este es el reto que se ha propuesto la navarra Estefanía Unzu Ripoll, mejor conocida como Verdeliss en las redes sociales, y va camino de hacerlo. Esta gesta forma parte de una competición deportiva que propone a los corredores más valientes el reto de completar una semana completa de carreras en diferentes partes del mundo. Así que sí, cada día los participantes recorren los 42.195 metros, a lo que hay que sumar el cansancio de ir de un lado a otro del globo terráqueo en tan poco tiempo.

El pasado viernes 31 de enero empezó la exigente semana en la Antártida y ganó la carrera. El sábado tuvo lugar en Sudáfrica, el domingo en Australia y el lunes en Emiratos Árabes. Hoy, la atleta le ha tocado participar en la de Madrid celebrada en el circuito del Jarama y ha conseguido volver a salir victoriosa.

La deportista ha realizado la maratón con un tiempo de 3:11:31, derribando así el que consideraba el 'muro' de la prueba. Sin embargo, no ha estado sola, ya que toda su familia le ha apoyado durante la carrera. Además, multitud de españoles se ha volcado con ella. "Me he sentido muy arropada, es el mejor chute de motivación para continuar", ha comentado al finalizar la maratón.

Con esta quinta victoria consecutiva, Verdeliss ha logrado superar a su mayor rival, la japonesa Tomomi Bitoh. Desde un inicio, la navarra quiso completar el reto, pero ahora tiene como objetivo finalizarlo con pleno de victorias.

A pesar de acabar la maratón de Madrid aún le queda la de Fortaleza, en América del Sur, y la de Miami, en América del Norte, para completar el reto World Marathon Challenge, recogido en el Libro Guiness de los récords.