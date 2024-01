El verdadero nombre de Jennifer Aniston: la actriz no siempre se llamó así

Jennifer Aniston, acumula una enorme carrera cinematográfica a sus espaldas. Conocida mundialmente por su papel como Rachel en 'Friends', continúa asumiendo papeles aclamados, su último proyecto ha sido "The Morning Show" para Apple TV. En 2020, fue nominada a un Globo de Oro a la Mejor Actuación de una Actriz en una Serie de Televisión Dramática por su papel en el programa.

Su facilidad para la comedia se aprecia en su carrera con films como 'Sígueme el rollo', 'Criminales en el mar' o 'Amigos con dinero'. Pero el amor por la actuación le viene de familia, la actriz y productora nació en Estados Unidos, pero en realidad tiene profundas raíces griegas por parte de su padre, un gran actor.

Como su nombre no lo aparenta, la mayoría de personas no saben que Aniston, en realidad, tiene raíces griegas. Pero lo cierto es que su padre John Aniston, cuyo verdadero nombre era Yannis Anastasakis, era griego. Nació en Chania, Creta y también era actor, se hizo famoso por interpretar a un personaje, Victor Kiriakis, en la telenovela de NBC "Days of Our Lives".

Cuando nació la actriz, se llamaba Joanna Anastasakis, pero años más tarde cambió su nombre. Incluso durante un tiempo vivió en Atenas por un corto tiempo y luego en Creta junto a su familia. Incluso está relacionada con otros griegos famosos, como Telly Savalas, famoso por interpretar a «Kojak», que es su padrino.

De su herencia griega corre también el secreto detrás de su belleza permanente, la actriz a la edad de 54 años continúa luciendo una piel lisa sin arrugas y un físico envidiable. Un secreto que agradece a su genética griega: “Mi papá es 100 por ciento griego; cumplió 81 años y apenas tiene una arruga y tampoco mi abuela, que tenía 95 años cuando murió”, contaba.

Su padre John Aniston, falleció el 11 de noviembre de 2022 a la edad de 89 años: "Fuiste uno de los seres humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que te hayas ido al cielo en paz y sin dolor. Y nada menos que el 11 del 11. Siempre fuiste muy oportuno. Ese número siempre tendrá ahora un significado aún mayor para mí. Te amaré hasta el fin de los tiempos", escribió la actriz a través de sus redes sociales.