El verdadero motivo por el que Victoria Beckham se deshizo de sus implantes mamarios

No es un secreto decir que Victoria Beckham pasó por quirófano hace muchos años para colocarse unos implantes mamarios que siempre ha lucido con gusto. Sin embargo, en 2004 se operó y se los retiró para lucir un pecho mucho más natural.

Han transcurrido desde entonces 2 décadas y muchos se siguen preguntando por qué Victoria Beckham decidió quitarse sus pechos operados para volver a los que lucía antes de entrar en quirófano. Y por fin ha respondido a esta cuestión en la serie documental de Netflix, 'Victoria Beckham'.

Así es cómo Victoria Beckham intenta salvar a su empresa / Google

La modelo, cantante y empresaria profundiza en la docuserie en sus cambios a nivel personal y profesional: "no voy a mentir, probablemente fuese para llamar la atención, porque estaba buscando mi identidad", dice acerca de ponerse los implantes mamarios en una conversación con el diario The Sun.

Tampoco sabe qué pasó con sus pechos: "no sé a dónde fueron esas tetas, pero se fueron, puede que estén flotando en el Mediterráneo", bromea con una sonrisa en la cara.

"Definitivamente, fue trabajar con Roland lo que lo motivó. Es genial y no tendría carrera de no haber sido por él", destaca ahora en serio la protagonista del nuevo documental de Netflix.

Según narra Victoria Beckham, vio necesario extirparse los pechos para que la empezaran a tomar más en serio; además, hubo un momento en el que llegó a dudar acerca de su propia identidad: "creo que fue Roland quien me animó a ser yo misma, a no sentirme obligada a ser otra cosa. A bajar el tono".

Unas palabras que llegan 21 años después de pasar por quirófano para deshacerse de unos implantes mamarios que fueron muy comentados en la prensa del corazón internacional. Sin embargo, esa decisión ya es cosa del pasado y Beckham sigue luciendo un cuerpazo mucho más natural de lo que muchos imaginan.