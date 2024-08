El verdadero motivo de la separación entre Álvaro Morata y Alice Campello

Hacía meses que los rumores de crisis entre Álvaro Morata y Alice Campello inundaban la prensa del corazón, y parece que eran ciertos. El exfutbolista del Atlético de Madrid, que jugará la próxima temporada con el AC Milán, ha confirmado la ruptura con su pareja a través de redes sociales.

Tras ocho años de relación y cuatro hijos en común, la pareja ha decidido poner fin a su relación sentimental, ambos han emitido un comunicado en redes sociales, donde sus razones coinciden.

"Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo", cuenta Morata.

"Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás. Es una decisión dolorosa por lo que pedimos respeto y empatía", continúa.

"No inventen historias por un minuto de protagonismo porque repito: no ha habido en ningún momento faltas de respeto, solo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas", sentencia el futbolista.

Álvaro Morata anuncia su separación de Alice Campello. Niega la infidelidad pero bueno tampoco esperábamos otra cosa pic.twitter.com/3dy85M879R — Alba Medina (@Srtacotilleo) August 12, 2024

Su expareja, Alice Campello también ha utilizado las redes sociales para dar su versión de los hechos, y ambas declaraciones coinciden:

"Álvaro y yo hemos decidido separarnos y es la decisión más difícil que hemos tomado en nuestra vida. Quiero dejar claro, como ha hecho él, que no ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respecto de parte de ambos", cuenta.

"Solo puedo decir que en estos ochos años he tenido una persona al lado que no ha hecho más que priorizarme y cuidarme y respetarme y por eso no puedo permitir ningún tipo de especulación falsa y la decisión de decirlo tan 'pronto'", añade.

"No quiero que penséis que nada de lo que habéis visto en las fotos de Instagram que hemos estado poniendo es mentira. No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo, pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan", aclara.

Ambos han achacado los motivos de ruptura a "muchas incomprensiones mal gestionadas" que les habrían llevado a poner fin a su relación, y desmienten los rumores de posibles cuernos por parte de Morata, una información que hace tiempo que circula por las redes.