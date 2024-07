Los verdaderos motivos por los que Joe Biden ha renunciado a la presidencia de Estados Unidos

El mundo enteró se quedó de piedra ayer a las 13:46 horas de la tarde tras recibir una carta compartida en X (Twitter) donde Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, anunciaba su retirada como candidato del Partido Demócrata para las elecciones del 5 de noviembre.

A 107 días de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en las que el expresidente republicano Donald Trump intenta regresar a la Casa Blanca, entran en territorio desconocido.

Hace tiempo que la decisión de Biden podía anticiparse, el veterano de 81 años se había visto sometido a presiones desde su propia formación y por parte de los donantes para abandonar el mandato.

Las presiones aumentaron tras su debate el 27 de junio contra Trump donde sus capacidades cognitivas estaban muy desmejoradas.

“Creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como Presidente durante el resto de mi mandato”, dice Biden en la carta, dirigida a sus “compatriotas estadounidenses” y en la que anuncia que se dirigirá a la nación para explicar su decisión más adelante esta semana.

¿Por qué abandona Joe Biden la presidencia de Estados Unidos?

El debate del 27 de junio

El debate del 27 de junio en Atlanta dejó en muy mal lugar la figura del actual presidente de Estados Unidos. Biden se mostró cabizbajo y distraído, debilitado ante un agresivo Trump.

Balbuceaba sus frases y no podía articular sus ideas. "Sé que no soy un hombre joven, por decir algo obvio", dijo Biden al día siguiente del debate, admitiendo su que su actuación no estuvo a la altura. "Casi me quedé dormido en el escenario"

Este debate encendió todas las alarmas en la candidatura demócrata y desató los primeros rumores ante la posibilidad de un nuevo candidato.

Equivocaciones y lapsus durante su mandato

Biden ha protagonizado diversos lapsus que han dado mucho que hablar. Esta serie de errores provocaron el pánico entre los demócratas, haciendo que miembros del partido y donantes se rebelaran contra un líder.

Mientras mostraba su apoyo público a Ucrania en el conflicto con Rusia, el presidente confundió a Zelenski con Putin: "Quiero ceder la palabra al presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación. Por favor, denle la bienvenida al presidente Putin", anunció.

Durante una entrevista con Black Entertainment Television (BET), Biden olvidó el nombre de su secretario de Defensa y se refirió a él como "el tipo negro". "Todo se basa en tratar a la gente con dignidad. Y se trata de... Mira, por ejemplo, los debates que estoy recibiendo porque... emmm… nombré al... al... al secretario de Defensa... al tipo negro", declaró.

Pérdida de apoyo

En los últimos días, grupos de donantes del Partido Demócrata de Estados Unidos se movilizaron para recaudar fondos para una posible nominación a las elecciones presidenciales de la vicepresidenta, Kamala Harris.

El atentado contra Trump

El intento de asesinato a Donald Trump de la pasada semana también fortaleció a su rival en comparación con Biden. El incidente posicionó a Trump en un héroe en contraposición con la debilidad de Biden.