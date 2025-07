¿Cuál fue el verdadero motivo por el que Frank Blanco se marchó de 'Zapeando'?

'Zapeando' anunció hace unos 6 años que Frank Blanco, su presentador hasta entonces, se despedía para siempre del formato, recibiendo a Dani Mateo como sustituto, puesto que ha venido ocupando desde entonces el humorista.

En aquel momento, Frank Blanco aseguró estar tranquilo con la marcha, aunque tanto tiempo después ha comentado que no fue del todo así. ¿Qué sucedió de verdad y por qué el presentador decidió abandonar un formato que estaba funcionando tan bien en LaSexta?

El podcast 'Te va a picar' contó con la participación de Frank Blanco y fue ahí donde comentó qué sucedió: "esto no lo he contado nunca, pero no fue mi decisión, aunque lamentablemente así lo vendi y eso es lo que dije", asegura ahora el periodista.

¿Y por qué mintió, explicando una versión incorrecta o inexacta de los hechos? "Pensé que jugaba a mi favor decir que había sido decisión mía", justifica Frank Blanco 6 años después de su despedida de 'Zapeando".

Si bien ahora es presentador de 'TardeAR', el descafeinado magacín de Telecinco que anteriormente estaba presentado por Ana Rosa Quintana, no le ha sido fácil encontrar un nuevo hueco en televisión.

Frank Blanco explica que en 2019, los responsables del formato intentaron que su salida fuese repentina y que después de tomarse sus vacaciones, nunca volviese a su puesto. Sin embargo, Blanco dice que sentía apego por el formato y prefirió volver para "cerrar la temporada y hacer el relevo como yo consideraba que se tenía que hacer con Dani Mateo".

Un gesto que dice mucho de Frank Blanco como persona y compañero de trabajo, puesto que no quiso en ningún momento comunicar que todo fue un despido premeditado: "yo no me enfadé con Dani Mateo porque, en estas cosas, nunca hay que equivocarse de enemigo".