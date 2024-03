El verdadero motivo por el que no debes lavar tu ropa a menos de 40 grados

Lavar tu ropa a temperaturas inferiores a 40º puede ayudarte a reducir el consumo de energía, pero también podría ser perjudicial para tu salud debido a que no es suficientemente higiénico. Es natural querer economizar en el hogar, prestando atención a nuestros gastos y consumo. Sin embargo, un factor que tal vez no has considerado y que podría impactarte es la temperatura a la que configuras tu lavadora.

Cuando usamos la lavadora, seleccionamos programas basados en ciertas variables o simplemente optamos por el que siempre usamos. Aunque las lavadoras varían, todas comparten un consumo energético que es difícil de reducir.

Lavar con agua fría no elimina las impurezas adecuadamente, que es precisamente la razón principal para lavar: deshacernos de suciedad y manchas específicas. Por ejemplo, las manchas de sudor bajo los brazos no solo contienen suciedad visible, sino también microorganismos que pueden proliferar y causar olores y manchas difíciles de eliminar sin agua caliente.

Nuestra ropa puede albergar una variedad de elementos no deseados como virus, bacterias, alérgenos, polvo y hasta sustancias contaminantes volátiles, dependiendo de los ambientes en los que nos movemos. La cantidad de estos elementos que llegan a la lavadora puede ser considerable.