Lluvia de estrellas
Perseidas 2026: Cuándo y dónde ver las Lágrimas de San Lorenzo en España después del eclipse solar
El cielo seguirá siendo protagonista esta noche después de vivir una tarde marcada por el evento astronómico del año
Menudo mes de agosto se está quedando en España. El primer eclipse solar total en más de un siglo ha provocado que todos mirásemos al cielo en el momento cúlmen, sobre las 20:30 horas, aunque este no es el único evento que hay hoy.
Esta misma noche llega el momento de más visibilidad para presenciar la lluvia de estrellas, también conocidas como 'Lágrimas de San Lorenzo', aunque realmente llamadas Perséidas. Este sí que es un fenómeno que ocurre cada año, aunque no por ello deja de ser interesante ver pasar centenares de rocas indandescentes sobre nuestras cabezas.
Pese a su nombre popular, realmente no se trata de una lluvia de estrellas literal, sino que esos cometas que surcan los cielos no son más que fragmentos del cometa Swift-Tuttle que entran en la atmósfera terrestre y se desintegran por la fricción, formando espectaculares bolas de fuego volantes.
Para ser todavía más precisos, esos cometas no entran a la Tierra, sino que es nuestro planeta el que en esta época del año pasa por el espacio donde se encuentran los restos del asteroide y se los 'traga'.
Cuándo y dónde ver las perseidas 2026
El fenómeno será visible desde cualquier punto del hemisferio norte, por lo que en teoría se podrían ver las perseidas desde cualquier punto de España. Sin embargo, hay otros factores a tener en cuenta, como la contaminación lumínica de las grandes urbes, además de la de la luna, que pueden convertirse en un verdadero 'handicap'.
Por eso, lo mejor es ir a un lugar más o menos recóndito, alejado de la potencia luminosa de las ciudades. Cuanto más oscuro se vea el cielo, más fácil será percatarse de los cometas. La recomendación es encontrar un sitio plano donde poder tumbarse con la vista descubierta para poder apreciar el ancho y largo del cosmos e intentar no centrar la mirada en un solo punto.
En Madrid, por ejemplo, serán buenos lugares para presenciarlo la Sierra de Guadarrama, mientras que en Catalunya será la localidad de Prades, aunque desde el Pirineo también se podrán ver bien. Además de estos, en las Canarias está el Teide, mientras que en Sevilla hay actividades en lugares como La Caruja. Cada lugar tiene su propio enclave donde poder ver el cielo nocturno despejado.
Aunque se pueden ver desde mediados de julio, el momento álgido de la lluvia de estrellas llegará la noche del martes 12 al miércoles 13 de agosto, después del ocaso del Sol, intentando encontrar la máxima oscuridad posible para una mejor observación.
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