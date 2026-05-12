TELEVISIÓN
Dónde ver Eurovisión 2026 en España sin TVE: todas las opciones
La primera semifinal del festival de la música se celebra esta noche a las 21:00 horas
65 años. Era el tiempo que llevaba España participando interrumpidamente en Eurovisión. Sin embargo, esta edición no participará en modo de protesta por el conflicto en Gaza ni por la aceptación de la presencia de Israel en el festival de la música, que ha vuelto a incumplir las normas del certamen al emitir distintos anuncios en los que solicita el voto masivo.
España es el único miembro del Big Five, los cinco principales financiadores de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), en negarse a participar en Eurovisión 2026, poniendo en jaque mate a la organización del festival.
"La medida se ha tomado a propuesta del presidente de RTVE, José Pablo López, por mayoría absoluta del órgano de administración de la Corporación, con 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención", expresaron en el comunicado.
¿Dónde ver Eurovisión 2026?
Esta noche, empieza la primera semifinal de Eurovisión a las 21:00 horas. RTVE anunció que no emitirá ni las semifinales ni la final por la presencia de Israel.
Por esta razón, el ente público ha decidido programar para el sábado noche 'La casa de la música', que será presentado por Jesús Vázquez. Habrá actuaciones en vivo de alto nivel, donde cantarán Raphael, Chanel y Guitarricadelafuente, entre otros artistas. Se espera una gran acogida por parte de la audiencia del organismo público.
Para todos aquellos que quieran ver en directo el Festival de la Música, tanto las semifinales como la final, podrán hacerlo a través del canal oficial de 'Eurovision Song Contest' en YouTube, donde la retransmisión será en inglés.
Estos son los países que participarán
Big Five (sin España) y país organizador
- Austria: COSMÓ con 'Tanzschein'
- Francia: Monroe con 'Regarde !'
- Alemania: Sarah Engels con 'Fire'
- Italia: Sal Da Vinci con 'Per Sempre Sì'
- Reino Unido: LOOK MUM NO COMPUTER con 'Eins, Zwei, Drei'
Participantes en la primera semifinal
- Moldavia: Satoshi con 'Viva, Moldova!'
- Suecia: FELICIA con 'My System'
- Croacia: LELEK con 'Andromeda'
- Grecia: Akylas con 'Ferto'
- Portugal: Bandidos do Cante con 'Rosa'
- Georgia: Bzikebi con 'On Replay'
- Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen con 'Liekinheitin'
- Montenegro: Tamara Živković con 'Nova Zora'
- Estonia: Vanilla Ninja con 'Too Epic To Be True'
- Israel: Noam Bettam con 'Michelle'
- Bélgica: ESSYLA con 'Dancing on the ice'
- Lituania: Lion Ceccah con Sólo Quiero Más'
- San Marino: SENHIT con 'Superstar'
- Polonia: ALICJA con 'Pray'
- Serbia: LAVINA con 'Kraj Mene'
Participantes en la segunda semifinal
- Bulgaria: DARA con 'Bangaranga'
- Azerbaiyán: JIVA con 'Just Go'
- Rumanía: Alexandra Căpitănescu con 'Choke Me'
- Luxemburgo: Eva Marija con 'Mother Nature'
- Chequia: Daniel Zizka con 'CROSSROADS'
- Armenia: SIMÓN con 'Paloma Rumba'
- Suiza: Veronica Fusaro con 'Alice'
- Chipre: Antigoni con 'JALLA'
- Letonia: Atvara con 'Ēnā'
- Dinamarca: Søren Torpegaard Lund con 'Før Vi Går Hjem'
- Australia: Delta Goodrem con 'Eclipse'
- Ucrania: LELÉKA con 'Ridnym'
- Albania: Alis con 'Nân'
- Malta: AIDAN con 'Bella'
- Noruega: JONAS LOVV con ‘YA YA YA'
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