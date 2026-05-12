Dónde ver Eurovisión 2026 en España sin TVE: todas las opciones

65 años. Era el tiempo que llevaba España participando interrumpidamente en Eurovisión. Sin embargo, esta edición no participará en modo de protesta por el conflicto en Gaza ni por la aceptación de la presencia de Israel en el festival de la música, que ha vuelto a incumplir las normas del certamen al emitir distintos anuncios en los que solicita el voto masivo.

España es el único miembro del Big Five, los cinco principales financiadores de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), en negarse a participar en Eurovisión 2026, poniendo en jaque mate a la organización del festival.

"La medida se ha tomado a propuesta del presidente de RTVE, José Pablo López, por mayoría absoluta del órgano de administración de la Corporación, con 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención", expresaron en el comunicado.

¿Dónde ver Eurovisión 2026?

Esta noche, empieza la primera semifinal de Eurovisión a las 21:00 horas. RTVE anunció que no emitirá ni las semifinales ni la final por la presencia de Israel.

Por esta razón, el ente público ha decidido programar para el sábado noche 'La casa de la música', que será presentado por Jesús Vázquez. Habrá actuaciones en vivo de alto nivel, donde cantarán Raphael, Chanel y Guitarricadelafuente, entre otros artistas. Se espera una gran acogida por parte de la audiencia del organismo público.

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Raphael, Chanel y Guitarricadelafuente / SPORT

Para todos aquellos que quieran ver en directo el Festival de la Música, tanto las semifinales como la final, podrán hacerlo a través del canal oficial de 'Eurovision Song Contest' en YouTube, donde la retransmisión será en inglés.

El canal oficial de YouTube de Eurovisión / YOUTUBE

Estos son los países que participarán