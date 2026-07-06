Dónde ver todos los encierros de San Fermín 2026 y las corridas en la Feria del Toro por TV y en directo en España

Los encierros son la imagen más universal de San Fermín y uno de los ritos más reconocibles de Pamplona. Cada mañana, del 7 al 14 de julio, la ciudad se detiene durante apenas unos minutos para seguir una carrera breve, intensa y peligrosa en la que seis toros recorren las calles del casco antiguo hasta la Plaza de Toros. El encierro comienza a las 8:00 horas, pero su ritual arranca antes, con los corredores concentrados en la cuesta de Santo Domingo y el tradicional cántico a San Fermín.

Su origen no nació como espectáculo, sino como una necesidad práctica. En la Edad Media, los toros eran conducidos hasta el centro de la ciudad para las corridas, guiados por pastores y cabestros. Con el tiempo, algunos jóvenes y carniceros empezaron a acompañar ese traslado corriendo cerca de los animales. Aquella conducción funcional fue transformándose poco a poco en una carrera popular, hasta convertirse en el acto más conocido de los Sanfermines.

El recorrido del encierro de San Fermín

El recorrido actual tiene 848,6 metros y va desde los corrales de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros, pasando por algunos de los puntos más emblemáticos del casco viejo: la cuesta de Santo Domingo, la Plaza Consistorial, Mercaderes, Estafeta, Telefónica, el callejón y el coso taurino. Aunque suele durar entre dos y tres minutos, cada encierro es distinto y depende de factores como la velocidad de la manada, la presencia de toros sueltos, las caídas o la concentración de corredores en determinados tramos.

El recorrido del encierro de San Fermín / Destino Navarra

La historia de los encierros está también ligada a la evolución de las propias fiestas de San Fermín. Estas tienen su origen en la unión de tres tradiciones: los actos religiosos en honor al santo, las ferias comerciales medievales y las corridas de toros. Con el paso de los siglos, Pamplona convirtió esa mezcla de devoción, comercio, calle y tauromaquia en una fiesta de identidad propia, que alcanzó proyección internacional en el siglo XX y que hoy atrae la atención de miles de visitantes y medios de comunicación de todo el mundo.

Ganaderías de los encierros de San Fermín 2026

En la edición de 2026, los encierros se celebran del martes 7 al martes 14 de julio, cada día con una ganadería distinta. Este es el orden previsto:

Martes 7 de julio — Fuente Ymbro Miércoles 8 de julio — Cebada Gago Jueves 9 de julio — Victoriano del Río Viernes 10 de julio — Álvaro Núñez Sábado 11 de julio — José Escolar Domingo 12 de julio — La Palmosilla Lunes 13 de julio — Miura Martes 14 de julio — Jandilla Los toros que corren por la mañana son lidiados por la tarde en la Feria del Toro, organizada por la Casa de Misericordia de Pamplona, que mantiene uno de los ciclos taurinos más reconocidos del calendario.

Dónde ver los encierros de San Fermín 2026 y las corridas de toros por TV y online

En España, la principal opción para ver los encierros en directo es RTVE (TVE). La televisión pública ofrece la cobertura diaria en La 1, Canal 24 Horas, TVE Internacional y RTVE Play. El programa especial Vive San Fermín comienza cada mañana desde las 7:15 horas y el encierro llega a partir de las 7:55, minutos antes del lanzamiento del cohete que anuncia la salida de los toros a las 8:00.

RTVE Play incorpora además una experiencia multicámara que permite seguir la carrera desde distintos puntos del recorrido, como Santo Domingo, Ayuntamiento, Mercaderes, Estafeta, Telefónica, el callejón y la Plaza de Toros. La plataforma ofrece tanto la señal principal como cámaras específicas para quienes quieran ver el encierro desde otra perspectiva.

EITB también retransmite los encierros en directo y en euskera a través de ETB1, ETB ON y orain.eus. Su emisión diaria comienza a las 7:35 horas, con el seguimiento previo y la retransmisión de la carrera. Para quienes estén en Pamplona, también existe la posibilidad de verlos desde el vallado, desde balcones del recorrido o desde la Plaza de Toros, aunque el acceso a estos espacios está regulado y conviene organizarlo con antelación.

Los mozos son perseguidos por toros de la ganadería sevillana de Miura en el tramo de Mercaderes durante el octavo y último encierro de 2025 / Ainhoa Tejerina / EFE

Las corridas de toros de la Feria del Toro de San Fermín 2026 se celebran por la tarde en la Plaza de Toros de Pamplona. Salvo la novillada del 5 de julio, programada a las 20:00 horas, el resto de festejos comienzan a las 18:30 horas. El ciclo incluye la corrida de rejones del 6 de julio y las ocho corridas de toros que se desarrollan del 7 al 14 de julio.

A diferencia de los encierros, que cuentan con una amplia cobertura televisiva diaria, las corridas de la tarde no se emiten íntegramente en abierto. Para la edición de 2026, la plataforma OneToro retransmitirá en directo las cuatro últimas tardes de la feria, del 11 al 14 de julio, bajo suscripción. Es decir, podrán verse en esta plataforma las corridas de José Escolar, La Palmosilla, Miura y Jandilla.

También habrá dos festejos con emisión gratuita. El canal autonómico À Punt ofrecerá en directo las corridas del 11 y el 12 de julio. Fuera de la Comunitat Valenciana, la opción más sencilla para seguirlas es hacerlo a través de la emisión online oficial de À Punt o mediante su aplicación.

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Por tanto, el calendario televisivo confirmado queda así: el sábado 11 y el domingo 12 de julio podrán seguirse gratis por À Punt y también en OneToro; mientras que las corridas del lunes 13 y martes 14 estarán disponibles en OneToro. Para el resto de tardes de la Feria del Toro, la opción principal es acudir a la Plaza de Toros de Pamplona, donde se celebra cada festejo.