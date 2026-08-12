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Dónde ver el eclipse solar total de hoy 12 de agosto por TV, online y en directo
A qué hora es el eclipse solar total en España y en qué canal ver el fenómeno por TV, online y en directo
España vivirá este miércoles 12 de agosto de 2026 uno de los grandes acontecimientos astronómicos históricos de las últimas décadas con un eclipse total de Sol que podrá contemplarse desde buena parte del país. Será el primer eclipse total visible desde la península Ibérica en más de un siglo, después del registrado en 1912.
El momento más esperado llegará alrededor de las 20:30 horas (CEST), aunque el horario exacto y la duración de la totalidad variarán dependiendo del punto de observación. El fenómeno recorrerá España de oeste a este, desde Galicia hasta las Islas Baleares, atravesando diferentes zonas del norte y este peninsular.
Durante unos instantes, la Luna ocultará completamente el disco solar, permitiendo observar la corona del Sol y provocando un oscurecimiento en pleno atardecer. Fuera de esta franja, el fenómeno podrá contemplarse como un eclipse parcial desde prácticamente todo el territorio español.
Dónde ver el eclipse solar de hoy por TV, online y en directo
En España, el eclipse total de Sol se podrá seguir en directo y en abierto a través de La 1 de TVE y 24 Horas, con un amplio dispositivo de RTVE que tendrá como uno de sus puntos principales el Observatorio de Yebes, en Guadalajara. Entre las cadenas privadas, Cuatro y laSexta también realizarán un seguimiento especial, con conexiones desde diferentes puntos de España. En Catalunya, el eclipse tendrá además una amplia cobertura a través de TV3 y 3Cat.
Para seguirlo online, RTVE ofrecerá la cobertura a través de RTVE Play, mientras que también habrá varias retransmisiones internacionales gratuitas. La NASA también ofrecerá una retransmisión internacional en directo y podrá seguirse gratis a través de NASA+ y la web oficial de NASA Live, así como en Twitter. La señal de la agencia también estará disponible a través de Netflix, Discovery+ y Amazon Prime Video.
Otra alternativa será la retransmisión de la Agencia Espacial Europea (ESA), que comenzará a las 19:30 horas desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, y estará disponible a través de ESA Web TV y YouTube.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda durante el eclipse total de Sol de este 12 de agosto, con la última hora del fenómeno, las mejores imágenes desde diferentes puntos de España y todas las reacciones de una jornada histórica para la astronomía.
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