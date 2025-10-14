En venta la primera entrada de la inauguración del Camp Nou en 1957 por 60.000 euros

El 24 de sepetiembre de 1957 se cumplió uno de los momentos más importantes de la historia del FC Barcelona. Cuando la ciudad condal celebraba la fiesta de la Mercè, el Barça inauguraba el Camp Nou.

La inauguración del estadio barcelonista tuvo lugar con un partido amistoso entre el primer equipo del FC Barcelona y un combinado de jugadores de Varsovia. Los culers ganaron el encuentro por 4-2, y Eulogio Martínez anotó el primer tanto de la historia.

En la actualidad, se ha puesto a la venta un objeto histórico que conmemora aquel día. La entrada número 1 del partido inaugural del Camp Nou se encuentra disponible en 'TodoColección', con un precio de 60.000 euros.

La descripción del anuncio detalla lo siguiente: "Única y original. Buen estado. Abstenerse ofertas ridículas y/o cambios". A pesar del anuncio, los expertos recomiendan asegurarse de la originilidad de la pieza y realizar una verificación profesional.

El coleccionismo requiere de documentación que respalde la autenticidad del producto, así como su procedencia y validez. Por este motivo, es importante tener cautela nates de realizar cualquier inversión económica.

El Camp Nou comenzó a construirse el 28 de marzo de 1954 con un presupuesto de 67 millones de pesetas. No obstante, la construcción tuvo problemas, especialmente por las anomalías imprevistas del subsuelo.

Además, también se acabaron adquiritendo los terrenos que se encontraban alrededor del Camp Nou. De esta forma, la construcción del estadio acabó costando 288 millones de pesetas. La capacidad del Camp Nou ha variado durante el tiempo por diferentes factores.

Al principio, el estadio tenía un aforo de 90.000 localidades, pero aumentó su capacidad hasta los 120.000 espectadores con la construcción de la tercera gradería. Desde 1998, la capacidad se volvió a reducir con la instalación de los asiento en todo el recinto.