La venganza de la mujer de Matuidi: se la devuelve nueve años después

"La venganza se sirve en plato frío", dice el refrán. Nueve años después, Isabelle Matuidi, esposa del exfutbolista francés Blaise Matuidi, aprovechó el Día de San Valentín para devolverle un error que su esposo cometió el 14 de febrero de 2017.

El jugador del Inter de Miami puso su relación en peligro después de felicitar a su pareja en San Valentín subiendo una fotografía de ambos en X, antes conocido como Twitter.

No obstante, en la imagen se podía ver que la había buscado en Google usando el texto "Matuidi femme" (mujer de Matuidi) antes de publicarla. En la red social de Elon Musk no tardaron en llegar los primeros comentarios burlándose de él.

Después de toda la polémica causada, Matuidi salió públicamente a explicar que lo hizo porque no tenía fotos recientes en su teléfono.

El error de Matuidi / SPORT

A pesar del error garrafal de Matuidi, Isabelle lo perdonó y, meses después, el 1 de julio de 2017, se dieron el 'sí, quiero' en París. Actualmente, tienen cuatro hijos: Myliane, Naëlle, Nahla Ivy y Eden.

Ayer, Isabelle decidió compartir unas imágenes con Matuidi para celebrar San Valentín y no dejó pasar la oportunidad de vengarse de él después de nueve años, publicando una foto que había buscado en Google con el texto "Matuidi homme".

En la publicación de Instagram, la esposa del exfutbolista del Inter de Miami expuso que "nuestra pareja ha pasado por los años, victorias, dudas, altibajos, dificultades y, sobre todo, cortes de pelo".

"Hoy eres mi pilar, mi equilibrio, mi amor, ¡mi TODO! Y aunque hayas buscado en Google quién era la esposa de Matuidi, sé que la encontraste tal como yo encontré a mi HOMBRE. Te amé, te amo y te amaré por siempre ¡Feliz Día de San Valentín, mi amor (y a todos los que han encontrado a su otro yo, muchas veces en casa)!", compartió.