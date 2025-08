Venden solo alimentos caducados… y están revolucionando el supermercado en Estados Unidos

¿Imaginas un supermercado que vendiese únicamente alimentos y productos caducados? Al menos en España, esto suena a utopía, en parte por las fuertes medidas de seguridad impuestas desde el Gobierno y desde la Unión Europa. Sin embargo, en Estados Unidos ya es una realidad.

Norteamérica, y especialmente Estados Unidos, es un territorio dominado por el despilfarro de alimentos. Razón por la que Daily Table, una organización sin fines de lucro fundada en 2015, decidió establecer una especie de supermercado para vender únicamente alimentos caducados.

El objetivo de Daily Table es muy sencillo: la elección de alimentos no debería depender de los ingresos, sino de la salud. Y aunque exista una fecha de caducidad, "caducado no quiere decir no comestible, y disculpen la doble negación", explican desde la ONG.

Dissapore es uno de los medios que ha analizado recientemente este fenómeno: el modelo de Daily Table pasa por una rigurosa selección y control de calidad de productos, desde envasados hasta frutasa y verduras, sometidos a pruebas microbiológicas y nutircionales siguiendo las recomendaciones de la FDA.

Todos los productos que se venden en Daily Table se encuentran en buen estado, aunque estén caducados, con un doble objetivo: reducir el desperdicio de alimentos y mejorar el acceso a comida saludable a aquellas personas con menos recursos económicos.

¿Sabías que en Estados Unidos se desperdician un tercio de los alimentos producidos? Es decir, alimentos valorados en más de 160.000 millones de dólares anuales que nunca se llegan a consumir.

Con ONGs como Daily Table y este formato de supermercado especial, consiguen que aquellos que más lo necesitan puedan comprar productos y alimentos a un precio mucho más asequible, sin poner en riesgo su salud.