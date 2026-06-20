Vende su casa por necesidad, pierde la pensión de discapacidad y ahora le reclaman 2.000 euros

Una mujer con un 66% de discapacidad ha perdido su pensión no contributiva después de vender una vivienda por necesidad. Y esto implica que ha perdido su único ingreso mensual.

La afectada en cuestión padece la enfermedad de Charcot, la cual le impide desempeñar labores profesionales con normalidad. Es por ello que llevaba años cobrando una pensión, la cual ha perdido ahora después de que la administración lo considerara pertinente.

La mujer se vio forzada a tomar una decisión por necesidad: este pasado verano vendió la vivienda en la que residía por 32.000 euros. Sin embargo, esto provocó que el Departamento de Derechos Sociales considerara que ahora tenía demasiado dinero a su nombre.

A raíz de esa argumentación, la mujer ha perdido su pensión. Pero no solo eso: la Seguridad Social también le reclama hasta 2.000 euros en base a ayudas que venía cobrando durante estos últimos meses.

Imagen de un pensionista / sport

Ante esta situación, su hermano Ricard ha tomado la palabra para aclarar la realidad que vive su hermana: los 32.000 euros no eran lujo alguno, era el dinero que necesitaba la mujer para poder encontrar un alquiler y salir adelante durante un tiempo determinado.

Dado el presente escenario, la familia de la mujer ha realizado múltiples reclamaciones: en primer lugar quieren que se le devuelva su pensión, luego quieren que pueda acceder a una vivienda social y para finalizar piden ayudas extra mediante la que conseguir que abandone su situación de vulnerabilidad.

En resumen: la pensionista y su familia se encuentran en una guerra activa contra la Seguridad Social para intentar resolver una situación que, sin esperarlo, ha acabado derivando en un empeoramiento del contexto de la mujer.

Ahí está el verdadero conflicto: sobre el papel, la administración interpreta que esos 32.000 euros modifican su situación económica; para la familia, en cambio, ese dinero no representa una mejora real, sino el único colchón disponible para poder encontrar una vivienda y seguir adelante.