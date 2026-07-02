La Velada del Año VI de Ibai Llanos se podrá ver en directo por primera vez en TikTok

La Velada del Año VI da un paso más en su expansión internacional. TikTok ha confirmado que retransmitirá en directo la nueva edición del evento organizado por Ibai Llanos, que combina boxeo amateur, música y entretenimiento y que se celebrará el próximo 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Es la primera vez que la cita aterriza en la plataforma.

El cartel de esta sexta edición reúne a 20 creadores de contenido procedentes de seis países: 11 de España, 4 de Argentina, 2 de México, 1 de Colombia, 1 de El Salvador y 1 de Puerto Rico, en la edición más internacional del evento hasta la fecha. La comunidad podrá seguir toda la información a través del hashtag oficial #LaVelada6.

La programación en TikTok LIVE contempla tres retransmisiones antes del combate principal. La primera será La Previa, donde los espectadores podrán interactuar mediante el chat con los creadores participantes y conocer cómo afrontan los entrenamientos previos al evento. La segunda cita será el Pesaje Oficial, el 24 de julio desde Sevilla, con el cara a cara definitivo entre los participantes. La tercera será el propio evento del 25 de julio, con ocho horas de contenido que combinarán el torneo de boxeo amateur con actuaciones musicales de artistas internacionales.

"Al igual que yo he podido conectar al instante con millones de personas en mi cuenta de TikTok, estoy encantado de que por primera vez los amantes de La Velada vayan a unirse a la plataforma para apoyar a sus creadores favoritos, compartir con ellos el camino hasta el 25 de julio, y ver todo lo que está pasando en la edición de este año, a través de la programación que retransmitiremos en TikTok LIVE", afirma Ibai Llanos.

TikTok respalda la decisión con datos sobre el peso del deporte en la plataforma. Según la compañía, más de 60 millones de creadores de contenido deportivo publican habitualmente sobre equipos, atletas y momentos deportivos. El boxeo, en concreto, es seguido activamente por el 23% de los usuarios globales de la plataforma, mientras que las artes marciales concentran a un 22% y la lucha libre a un 18%.

Estas cifras explican por qué la plataforma apuesta por convertirse en un punto de encuentro para la comunidad hispanohablante en torno a los grandes eventos deportivos. La retransmisión permitirá a los aficionados vivir el combate en tiempo real e interactuar directamente con los creadores durante toda la jornada, en una experiencia que TikTok describe como cercana a estar en primera fila del Estadio La Cartuja.

Con esta apuesta, La Velada del Año VI busca ampliar todavía más su alcance entre España, Latinoamérica y Estados Unidos, consolidando un formato que combina deporte, música y creación de contenido bajo un mismo escenario.