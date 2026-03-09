'La Velada del Año 6': a qué hora es la presentación, combates y cuándo salen a la venta las entradas

Tras el éxito de sus anteriores ediciones, Ibai Llanos regresa con la sexta entrega de 'La Velada del Año', su evento de boxeo entre creadores de contenido que se ha convertido en un fenómeno. El evento, que se celebrará el 25 de julio de 2026 en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, promete superar las cifras de audiencia de años anteriores.

La presentación oficial tendrá lugar este lunes 9 de marzo de 2026 a las 19 horas. En este directo, el streamer vasco dará a conocer todos los detalles sobre los combates, los participantes y abrirá la esperada venta de entradas.

Este año, la presentación no se limitará a Twitch, sino que podrá seguirse en todas las plataformas de Ibai, incluyendo YouTube y TikTok, ampliando así su alcance y rompiendo la exclusividad que mantenía en la plataforma donde se hizo famoso.

En cuanto a los combates, 'La Velada del Año 6' contará con un total de 10 peleas, la cifra más alta hasta ahora. Nueve de ellas serán enfrentamientos uno contra uno y una será un combate por parejas, sumando un total de 22 participantes. Además, habrá al menos una pelea que no involucrará a creadores de contenido, un detalle que ya ha despertado especulación entre los seguidores.

La venta de entradas comenzará casi al mismo tiempo que la presentación. Aunque la plataforma oficial aún no lo ha confirmado, se espera un sistema similar al de ediciones pasadas, con enlace disponible durante el directo y preventa especial para clientes de Revolut.

Los precios estimados oscilan entre 35-40 euros para las entradas más económicas y 170-180 euros para las zonas más cercanas al ring.

Además de los combates, el evento incluirá actuaciones en directo de artistas reconocidos, haciendo de esta jornada un espectáculo completo y muy esperado por la comunidad. La combinación de boxeo, entretenimiento y música ha sido clave en la popularidad del evento.