Los vehículos matriculados en 2022 afrontan su primera ITV en 2026: así queda el calendario y los precios

Los turismos y motocicletas matriculados en 2022 deberán someterse a su primera Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en 2026, al cumplirse los cuatro años desde su matriculación. Esto afecta principalmente a matrículas comprendidas entre LVV y MDF.

El calendario orientativo de inspecciones queda distribuido así:

Enero: LVV – LWD.

Marzo: LWR – LXD.

Junio: LYJ – LYZ.

Septiembre: LZZ – MBN.

Diciembre: MCR – MDF.

AEMA‑ITV recuerda que la ITV, cuya etiqueta es la v‑19, es una herramienta esencial para garantizar que los vehículos circulan en condiciones óptimas de seguridad y cumplen los estándares medioambientales. En el caso de los turismos, la inspección es obligatoria a los cuatro años, después cada dos años hasta los diez, y a partir de entonces, anualmente, incluso si el vehículo no se utiliza.

La asociación subraya que se trata de una medida “clave” para reducir riesgos en carretera, ya que permite detectar fallos mecánicos o de seguridad antes de que provoquen un siniestro. Según sus estimaciones, si todos los vehículos que no pasan la ITV obligatoria la superaran, se podrían salvar 353 vidas adicionales al año.

Las matrículas españolas entran en una nueva fase: así evolucionan y qué significan para los conductores / Archivo

Madrid, entre las comunidades con la ITV más económica

El precio medio de la ITV en la Comunidad de Madrid se sitúa en 34,20 euros, una de las cifras más bajas del país, frente a los 43,75 euros de media nacional, según un estudio de la OCU.

Las diferencias entre comunidades pueden alcanzar los 29 euros, dependiendo del territorio y del tipo de vehículo. Las inspecciones más caras se registran en Ceuta, País Vasco y Cantabria, donde superan los 53 euros, mientras que las más económicas se encuentran en Andalucía, Extremadura y Madrid.

El coste también varía según la motorización:

Coches eléctricos: menos de 40 euros.

Gasolina: 44 euros de media nacional.

Híbridos: 51 euros.

Diésel: 50,71 euros de media nacional.

En Madrid, los precios son inferiores a la media: 34,20 euros para gasolina y eléctricos, 42,73 euros para diésel y 36,45 euros para motocicletas.

La OCU atribuye estas diferencias al modelo de gestión de las estaciones: concesiones públicas y privadas en la mayoría de comunidades, concesiones totalmente privadas en Castilla y León, Madrid y Murcia, y titularidad pública en Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura.